Magistrado, Dr. Carlos Del Piélago, sobre recorte del presupuesto al

Poder Judicial, por parte del Ejecutivo y aprobado por el Congreso.

“También tenemos un problema que son las injustas remuneraciones de los servidores judiciales que no es resuelto”.

Vienen haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con la sociedad y de modo directo con los procesados, a pesar que el Poder Judicial ha sufrido un recorte presupuestal fuerte que limita en marcadas cosas las acciones judiciales y de las fiscalías que también fueron afectadas en sus presupuestos. Realidad que fue comentada por el presidente de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto -CSJLO, Dr. Carlos Del Piélago Cárdenas.

“La Corte de Justicia de Loreto trabaja primeramente para hacer bien las cosas y esa es la garantía que tiene la población, pero, que sepa la población que a la Corte le han recortado el presupuesto porque en general al Poder Judicial se le ha recortado casi la tercera parte de lo que le correspondía por acción, obviamente del Ejecutivo, que es el que lleva los proyectos de presupuestos y desde el Congreso que no otorga las sumas que se requiere para poder tener una mejor atención a la comunidad”, manifestó.

Esta realidad, “no compromete ningún proceso difícil, pero perturba el normal desarrollo. Sabía usted y sabía la comunidad que tenemos la ausencia de 28 trabajadores cuyas plazas están señaladas, pero que no se ha dado presupuesto para poder pagarles”.

Indicó que corresponden “a este sistema procesal penal. Eso significa que estamos trabajando con casi la mitad del personal que deberíamos de tener, para poder dar un mejor servicio, lo cual obviamente hace que se perturbe el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales”.

Precisó: “Y así como eso, nos faltan más juzgados, más jueces, más locales, para acercar la justicia a la población y no se nos da el presupuesto, y eso es acción de gobierno. Simple, y sobre eso nadie dice nada. Este problema también es extensivo con el Ministerio Público, como ha sido señalado por sus autoridades que indican que no tienen presupuesto para pagarle al personal que se requiere”.

Entonces, “el sistema de justicia se ve afectado severamente por políticas públicas que no dan el presupuesto que se requiere y para que la población se olvide de estos problemas y finalmente le echen la culpa al Poder Judicial de hechos que no tiene ninguna responsabilidad”.

Acotó, “La Corte de Loreto viene cumpliendo sus funciones adecuadamente y no lo viene haciendo en atención a las presiones que puedan existir por uno u otro grupo, como ha ocurrido no hace mucho con casos que ha resuelto esta sala”.

Además, señaló el Magistrado: “Existe el deseo de poder trabajar permanentemente por parte de todos los magistrados, pero también tenemos un problema que son las injustas remuneraciones de los servidores judiciales que no es resuelto, ni atendido por el Ejecutivo y que por acción del Ejecutivo corre el riesgo la población de ver que sus procesos se vean demorados porque no se cumple con los servidores judiciales.

Ese es otro problema, de este problema la gente ya se olvidó, están distraídas, hay un globito de ensayo, y que se va caer el mundo, y que se acaba la sociedad, que se acaba la libertad, etc. Todo es desde mi punto de vista escéptico, ante tantas cosas que vengo viendo durante mis largos años de vida, lo que se busca es distraer a la población”.

(Diana LM.)