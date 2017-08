“Quieren hacer creer que el Sutep no está haciendo nada”, indicó Eloy Pizango

Eloy Pizango, presidente del Frente Patriótico de Loreto, se mostró contrario con el accionar de un sector de maestros que está acatando una huelga indefinida desde hace unos días en Iquitos y considera que se quiere crear divisionismo.

“Les digo a los colegas maestros que no caigamos en el juego divisionista del Conare que sabemos es el brazo derecho del Movadef en el magisterio.

Están aprovechando la coyuntura política actual haciendo creer que el Sutep no está haciendo nada. Seamos orgánicos compañeros maestros. El Sutep está en la Mesa de Trato Directo con el ministerio de Educación para que se cumpla lo acordado en el acta durante el paro nacional del 13 de julio, y justamente eso es lo que ya sucedió con el acta del último jueves.

Una huelga no se empieza así por así, tiene que darse las condiciones necesarias para que el maestro sepa a dónde llegar con su lucha y no se vaya a una aventura como lo promueve el Conare.

Yo creo en la lucha del maestro y sé de su capacidad, pero no creo en individuos que antes negaban al sindicato y ahora dicen que son luchadores. Toda la vida han boicoteado la lucha del Sutep porque no les interesaba”, indicó Pizango Paima.

(Gonzalo López)