“Eso es esclavismo”, indican maestros dirigentes de base

Los profesores que acataron la huelga indefinida no desean recuperar clases los domingos, como lo estipula una resolución emitida por la dirección regional de Educación de Loreto. Basta con los sábados, no somos esclavos para trabajar también domingos, indican.

Además, el profesor Renato Achata, dirigente de base, dio a conocer que igual les van a descontar 7 días de sus haberes (ya no 15 como se venía diciendo y por la cual protestaban). Aunque para la DREL, las clases perdidas por la huelga fueron 19.

“Han sacado una resolución donde nos quieren hacer trabajar de lunes de domingo, pero nosotros no queremos porque eso es esclavismo. Quién irá domingo, si tenemos que tener un día para descansar; además, el 24 de setiembre es el examen de ascenso de nivel.

Con esa recuperación, supuestamente recuperamos ocho días, por cuatro sábados y cuatro domingos, solamente nos descontarían 7 días y tampoco eso aceptamos.

Esto será bajado a consulta con los delegados de base, además el fin de semana hay una reunión con delegados nacionales, porque este problema se está dando en todas las regiones, y quizá se determine ir a un paro nuevamente. La asamblea estará encabezada por Pedro Castillo.

Hay que resaltar que los profesores estamos cumpliendo el Plan de Recuperación, los que no cumplen son los del gobierno que nos quieren descontar y hostigar”, indicó el profesor Renato Achata.

Estos maestros también anunciaron que estarán hoy día en el frontis de la dirección regional de Educación de Loreto.

Según el cronograma de recuperación de clases, desde el 09 de setiembre ya los docentes deberían de recuperar clases los sábados y domingos pero no lo están cumpliendo, solo asisten sábados. (Gonzalo López)