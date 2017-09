Están albergados en la casa hogar Lacitos de Luz

Ayer, los niños que alberga la casa hogar Lacitos de Luz recibieron la grata visita de los integrantes de la Promoción 1992 del colegio San Agustín que llegaron con apoyo social, una vez más, para estas personitas que tienen la enfermedad del VIH/Sida y que día a día luchan por seguir viviendo.

Lacitos de Luz es un albergue que fue creado por la señora Silvia Barbarán hace algunos años que tiene como finalidad amparar a los niños y jóvenes que, en la mayoría de casos, se encuentran en abandono por sus familiares y que nacieron con la enfermedad debido a que su papá o mamá también lo padecen; es decir, ellos no tienen la culpa de encontrarse en ese estado.

Pero la paciencia e inteligencia de la señora Barbarán y sus colaboradores, hace que este puñado de niños sean atendidos religiosamente en los hospitales y reciban su retroviral para que puedan e intenten llevar una vida normal.

Precisamente es ahí cuando hace cuatro años la Promoción 92 decidió asumir una responsabilidad apadrinando a Lacitos de Luz y sus albergados. Así como estos ex alumnos, hay otras personas y entidades que apoyan a estos chicos que no solo son de Iquitos, sino que son nacidos en otras localidades de la zona rural.

Para lograr el objetivo, el colegio San Agustín también asumió el compromiso como suyo y junto con la Promoción 92 participó del trote de la solidaridad 5K, en donde los estudiantes y sus familias realizaron sus donativos recibiendo a cambio un polo que simboliza la actividad y el apoyo brindado.

“Nosotros los tenemos a nuestro cuidado de hace muchos años, muchos han llegado desde muy niñitos y gracias a su tratamiento y al seguimiento constante que tenemos con ellos, han ido creciendo y llevando una vida casi normal a los de su edad. Algunos ya están hasta por terminar sus estudios y postulan a la universidad, otras están estudiando cosmetología a la par del colegio.

En la actualidad tenemos 12 niños, contábamos con más pero a veces los familiares se los llevan indicando que van a velar por ellos, pero lastimosamente a veces eso no ocurre y lo sabemos porque nosotros monitoreamos. No solo apoyamos a los que están albergados acá, también les ayudamos cuando podemos a niños y niñas que son atendidos en los hospitales Regional de Loreto y Apoyo Iquitos.

Agradecemos a la Promoción 1992 del colegio San Agustín por acordarse de estos niños, también agradecemos a todas las personas, a la familia agustiniana por haber puesto su granito de arena colaborando con nosotros”, indica la señora Silvia Barbarán.

El apoyo social otorgado ayer servirá y mucho, pero no es todo, los víveres se acabarán, pero queda ya en las demás personas que deseen brindar su ayuda, hacerlo en el mismo albergue que está ubicado en la calle Señor de los Milagros cuadra 5, ubicado entre las paralelas de las calles Calvo de Araujo y Sargento Lores, cuadra 18. (Gonzalo López)