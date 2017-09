Padres de familia hicieron sentir su malestar

Docentes y padres de familia del PRONOEI ubicado en el pasaje “Juan del Cuadro” en el asentamiento humano “Nuevo Versalles”, distrito de Punchana, alzaron sus voces de protesta y con arengas y haciendo resonar sus platos y tapas de ollas reclamaron que pasaron dos meses que los niños no reciben los productos de Qali Warma

Los menores llegan todas las mañanas con sus platos y pocillos en la mano, con la esperanza de recibir los alimentos, pero hasta ahora continúan esperando la voluntad de los responsables de QaliWarma

Los niños del PRONOEI del pasaje “Juan del Cuadro” no son los únicos que no reciben los alimentos, también están los alumnos de este programa que pertenecen al asentamiento “15 de Marzo”, también ubicado por este sector,

“Nosotros tampoco recibimos nada de alimento, no sé qué está pasando con el programa de Qali Warma, lo que estamos haciendo es por estos niños de pobreza extrema que están esperanzados en recibir alimento alguno, ya son meses y no nos dicen nada”, sostuvo Pilar Navarro, docente del PRONOEI “15 de Marzo”.

Ante lo sucedido, los padres de familia y los docentes señalaron que tomarán otras medidas si es que en los próximos días no tienen respuestas positivas.

(C. Ampuero)