Trabajadores se habrían dado asueto por aniversario de Nauta

Para la Dra. Lesly Díaz Guerra, fiscal de la Primeria Fiscalía de Prevención del Delito, fue un hecho insólito lo que pudo notar el día de ayer en horas de la mañana en la ciudad de Nauta. La representante del Ministerio Público llegó a esta ciudad para realizar una serie de operativos de prevención.

Estuvo en el lugar desde las 4 de la madrugada realizando intervenciones a embarcaciones fluviales, donde Autoridad Portuaria Nacional impidió el zarpe de dos lanchas por no contar con la documentación en regla y sobrepasar su capacidad de pasajeros.

Pero lo que más sorprendió a la fiscal, fue que cerca de las 11 de la mañana tenía planeado hacer operativos de restaurantes y resulta que cuando fue a pedir el apoyo de personal de la oficina de comercialización, defensa civil y otros para la diligencia, se dio con la ingrata sorpresa que personal de la municipalidad provincial de Nauta no estaba laborando desde el viernes hasta ayer en horas de la mañana que llegaron las autoridades desde Iquitos.

“Fuimos a la municipalidad provincial y sus vigilantes no supieron dar cuenta de la no asistencia de los trabajadores ediles, pero igual se constató que no había atención en el lugar. Sinceramente me sorprendió ya que se trata de una municipalidad provincial. La verdad para mí es un hecho insólito. La municipalidad y las sub gerencias del Gore Loreto estaban de asueto desde el viernes por aniversario de la provincia, por eso levanté un acta dejando constancia del hecho, lo cual también fue firmado por un efectivo de la PNP de la comisaría de Nauta. Era bien raro ver todo las puertas cerradas de estas instituciones del Estado, parecía un domingo. Sin embargo, los centros de salud y los colegios sí tuvieron actividades normales”, precisó la representante del Ministerio Público.

Cabe indicar que para dicho operativo el despacho de la 1ª Fiscalía de Prevención del Delito remitió con bastante anticipación oficios a la comuna provincial.

(C. Ampuero)