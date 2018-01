Localidades como “Ollanta” y “Concordia” merecerían un mejor futuro.

La municipalidad de Puinahua, tampoco habría rendido cuentas.

Procuraduría Anticorrupción de Loreto, solicita documentación a Contraloría.

Grave situación en la que se encuentran sumidos los jefes de pliego de la municipalidad distrital de Urarinas, César Humberto Marquillo Salas (Loreto/Nauta) y de la municipalidad de Puinahua (Requena), Guido Eugenio Taricuarima Shahuano, ya que la Procuraduría Anticorrupción a cargo de Dadki Pérez Panduro, ha remitido sendos oficios a la Contraloría para que de manera urgente le envíe una serie de oficios conteniendo información valiosa, concerniente a encargos/anticipos millonarios que luego no habrían sido rendidos.

URARINAS:

“Mediante oficio 138-2017-JUS-CDJE/PPADJL y 139-2017-JUS-CDJE/PPADJ, se ha solicitado que remita copia de comprobantes de pagos y documentos fuentes de gastos correspondientes a los años 2015 al 2017, en mérito a la siguiente información que se anexa (anexo 1), que supuestamente funcionarios de la citada comuna edil, han recibido encargos desde el año 2015 a la fecha por 4´498,077.10 soles y que NO ha sido rendido”.

PUINAHUA:

Mediante oficios 130-136 y 140, se ha solicitado que remita copia de documentos del proceso de contratación directa correspondientes a la obra denominada: “instalación del servicio de protección, contra probable inundación del río Puinahua por ocurrencia de lluvias, en las localidades de Huacrachiro, Áncash, Bretaña, Las Palmas, San Carlos, Bellavista y Manco Cápac.

Contratación directa por el monto de 5´089,979.00 soles, en merito que se ha recibido información anexada.

a.-La citada obra se ha realizado, en mérito a un informe, que no está suficientemente sustentado para proceder a una contratación directa.

b.-No ha publicado del acuerdo del concejo, que autoriza contratación directa.

c.-Se adjudicó y entregó la obra al 118% (incluyendo IGV), pese a que los contratistas son de la región Loreto.

De otro lado, hay que tener en claro que el mencionado procurador anticorrupción el año 2017 ha estado reiterando a ambos alcaldes el envío de documentos, sin que le hayan correspondido en su petición.

“Señor César Humberto Marquillo Salas, alcalde de Urarinas, me dirijo a su despacho para reiterar el oficio de referencia con carácter de URGENCIA y proceda a remitir copia de comprobantes de pago y sus respectivos documentos sustentatorios de gastos que se anexó al precitado documento, correspondiente a los años 2015 al 2017, por cuanto se ADVIERTE posible entrega de encargo, SIN SUSTENTO”, dice el procurador, sin ser escuchado por ambos alcaldes, por lo que entrará a tallar Contraloría de la República.

PUEBLOS aledaños a los distritos y provincias deben estar muy atentos a las próximas elecciones para escuchar las propuestas que harán los futuros candidatos y, sobre todo, mirar que sean personas por lo menos con rasgos claros de transparencia. Pueblos, por ejemplo, como Ollanta y Concordia, del distrito de Urarinas, sin duda que necesitan de urgente respaldo edil para salir de la pobreza en que están sumidos.