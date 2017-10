Con el fin de cumplir con la Ley Nº 29227, que permite a las municipalidades realizar procesos de divorcio, el lunes pasado en conferencia de prensa, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, dio a conocer que muy pronto estará inaugurando la oficina de Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior.

Mediante solicitud el alcalde de Requena Lic. Marden Paredes Sandoval, solicita ante la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la acreditación y autorización para llevar a cabo el Procedimiento no Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior.

La Municipalidad habiendo cumplido con los requisitos exigidos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Resolución Directoral Nº 32-2017-JUS/DGJLR de fecha 19 de septiembre de 2017, Resuelve: declarar procedente lo solicitado y en consecuencia, autorizar y acreditar a la MPR para llevar a cabo el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior, autorización que tendrá una vigencia de cinco (05) años.

Los que pueden acogerse al procedimiento son aquellos que han contraído matrimonio en el distrito y aquellos en que su último domicilio conyugal ha sido dentro del distrito. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? El proceso de divorcio por la vía municipal, que toma tres meses para hacerse efectivo, consta de cuatro etapas: la de evaluación que hace referencia al cumplimiento de requisitos; la convocatoria, en la que se realizará la audiencia única con los cónyuges; la ratificatoria, durante la cual se verá la ratificación de la decisión adoptada en la audiencia; y la etapa resolutoria, dividida en dos fases: la separación convencional, en la que se expide la resolución que declara la separación, y el divorcio ulterior, por el que se disuelve el vínculo matrimonial.

“Estamos dando una solución a los pobladores de Requena para que puedan llegar a la municipalidad y recibir el servicio de la oficina tal como lo establecen las normas del código procesal civil. Esperamos que esta dependencia, con el procedimiento fácil y rápido, sirva para resolver los conflictos familiares de los cónyuges”, manifestó el burgomaestre.

(René Manuyama).