Organizan concursos para obtener Capital Semilla para emprendimientos

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico-División de Promoción Empresarial en coordinación con los expertos del Programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción, están organizando un Taller Informativo, sobre los concursos de la Sexta Generación de STARTUP Perú: como son el Capital Semilla para Emprendimiento Innovadores, Capital Semilla para Emprendimientos Dinámicos y Capital Semilla para Emprendimiento de Alto Impacto. Evento que se desarrollará hoy día, a partir de las 05:30 pm. en el Auditorio de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, los interesados tendrán ingreso libre y sin costo alguno.

El concurso capital semilla para “Emprendimientos Innovadores”, cofinancia con recursos no reembolsables de hasta 50 mil soles, proyectos para validar y comercializar un modelo de negocio innovador o uno basado en innovaciones de producto, proceso, servicio o forma de comercialización.

El concurso capital semilla para “Emprendimientos Dinámicos”, cofinancia también con recursos no reembolsables de hasta 140 mil soles, proyectos para el despegue comercial de empresas en edad temprana con potencial de alto impacto que cuenten con modelos de negocio, productos, procesos, servicios o formas de comercialización innovadoras.

El concurso “Empresas de Alto Impacto”, cofinancia con recursos no reembolsables de hasta 500 mil soles, proyectos para facilitar el despegue comercial de soluciones tecnológicas en ámbitos en los cuales no existen, o son estos sustancialmente mejores a soluciones disponibles en el país, con potencial de internacionalización y que provoquen un impacto positivo a nivel económico, social y/o medioambiental.

Pueden participar empresas privadas que estén legalmente constituidas.

Para mayores informes pueden visitar la página del Programa Innóvate Perú www.innovateperu.gob.pe. O comunicarse en la Sub Gerencia de Desarrollo Económico- División de Promoción Empresarial. (MDSJB)