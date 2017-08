Licencia de Funcionamiento se puede obtener de una manera legal, rápida y sencilla.

Para mayor información acercarse a la MPM, Echenique Nº 350, módulos 12 y 13.

Con la finalidad de sensibilizar, orientar y formalizar a los empresarios y comerciantes de la ciudad, la Municipalidad Provincial de Maynas da a conocer cuáles son los pasos para conseguir de manera rápida sus certificados de Licencia de Funcionamiento.

La Licencia de Funcionamiento es aquella autorización que otorga una municipalidad para el desarrollo de las actividades económicas en un establecimiento determinado, para ello, se deben tomar en cuenta los siguientes requisitos:

Para obtener la Licencia de Funcionamiento con un área de hasta 100 m2 y un almacenamiento no mayor al 30% del local, se requiere lo siguiente: N° DNI, N° de RUC y el pago de S/. 164.16, Asimismo, para adquirir el Certificado de Defensa Civil se deberá contar mínimamente con un botiquín de primeros auxilios, extintor pequeño, señaléticas, luz de emergencia y que los cables de electricidad no estén expuestos.

Del mismo modo para obtener la Licencia de Funcionamiento con un área de hasta 100 a 500 m2, se requiere lo siguiente: Certificado de Defensa Civil, que podrán adquirir si cumplen con las siguientes condiciones: contar con el plano de ubicación, plan de seguridad, protocolos de prueba de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad, plano de arquitectura, sumado al N° de DNI, N° de RUC, y el pago de S/ 328.70, el mismo que incluye ambos certificados.

Cabe resaltar que las licorerías, discotecas, bares, ferreteras, talleres de mecánica, boticas, carpinterías, imprentas, casinos, grifos o locales afines, así no excedan un área mayor a los 100 m2, seguirán los pasos correspondientes a un área mayor a los 100 m2, según lo establece el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM. De esta forma la comuna provincial busca promover la formalización de los establecimientos, de una forma legar, rápida y sencilla.