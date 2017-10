Para millones de peruanos hoy es un día especial en el mundo del deporte porque nuestra selección nacional jugará un partido de fútbol con la selección de la hermana república de Argentina, en el marco de los encuentros que apuntan a participar en el Mundial de RUSIA 2018, que es un evento futbolístico, el más importante del planeta por la gran cantidad de naciones que participan.

Hoy a las 6:30 pm., en el estadio La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires se jugará nuestro posible pase al Mundial y la expectativa es muy grande porque el fútbol gusta a muchos y es todo un aparato comercial internacional que a muchos nos ha atrapado porque además viene con una carga de nacionalismo que su lado positivo es la unión por unas horas de todos los peruanos.

Se habla del bicolor nacional que ya está en el país gaucho. Esta última palabra que proviene de la persona rural del campo, de las llanuras del país que ha recibido a nuestra selección nacional que por historia proviene de un multicolor cultural y racial. De aquellos hombres y mujeres de la Costa, Sierra y Selva que hoy, acaso solo hoy, se unirán en una sola voz para alentar al Perú que representan nuestros jugadores de fútbol.

Mientras estos eventos que nos unen transcurren en las últimas horas, otras situaciones que contradicen toda la unidad que el fútbol nos invita a hacer, se generan por intereses que en vez de buscar razones y soluciones, buscan enfrentar al pueblo con el pueblo, y nos dan en lo que más nos duele (por lo menos a los que amamos nuestras raíces ancestrales), dirigirse con desprecio e incomprensión hacia los hombres y mujeres de los pueblos indígenas que si bien reciben beneficios, más enorme es la desgracia que les ha dejado la irresponsable actitud de las transnacionales que han operado el petróleo, y lo peor de todo con el evidente aval de nuestros gobernantes de turno. Caso contrario no se registrarían tantos incumplimientos.

Esta semana se ha evidenciado también la negativa tácita de llevar a cabo una Consulta Previa para los próximos 30 años de explotación petrolera en nuestra región Loreto. Apelan a razones técnicas, pero dicen no está descartado, pero no se atreven a decir, sí lo haremos. Por qué?. Porque no decir sí lo haremos cuando llegue ese momento. Porque probablemente esto no está en la intención de cumplir con la Ley Nº 29785 de Consulta Previa.

Compatriotas de la bicolor o multicolor nacional por nuestra condición de país multicultural y multiracial, el tema es el cumplimiento o no cumplimiento de una ley, que los actuales representantes del Estado esquivan. Con decir mediante un mecanismo formal y documentado que sí se cumplirá con la Consulta Previa para los próximos 30 años de explotación petrolera, se acaba el conflicto social indígena.

Acá nosotros rechazamos todo tipo de violencia. La violencia física, psicológica y la violencia sutil que se da cuando se permite que enfrentamientos raciales se sobrepongan a una mesa de diálogo técnica y ejecutiva en la solución de los problemas del país. Estamos atentando contra nuestra inteligencia. Y acá hacemos un alto, para que nuestro espíritu incaico, criollo e indígena de la cosmovisión Amazónica lance buenas vibras a nuestros futbolistas y nos den un triunfo. Qué Viva el Perú.