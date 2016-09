Mujer  que fue asaltada en Requena podría quedar sin voz

Necesita 4 unidades de sangre para una intervención quirúrgica

Su estado es delicado. Bianca de Jesús Villacorta Manuyama (23), la joven que fue atacada con un cuchillo por dos sujetos para robarle dos celulares en la tienda donde trabaja en la ciudad de Requena, se encuentra luchando por salir de este momento difícil que le toca afrontar.

La joven necesita cuatro unidades de sangre para que sea intervenida quirúrgicamente, ya que el corte en la yugular le habría afectado dos cuerdas bucales y podría perder la voz. Pedro Villacorta Huanuiri (42), tío de la paciente, dijo a “La Región” que urge de ayuda en estos momentos, ya que se encuentra solo en la ciudad y no tiene familiares.

“Estoy muy preocupado por todo lo que le está pasando a mi hija, porque fui yo quien la crió desde que tenía un año, no tengo dinero, estoy solo y me falta cuatro unidades de sangre para que le operen a Bianca, el corte que sufrió por estos delincuentes, le afectó las cuerdas bucales y el médico me dijo que su estado es muy delicado, mi hijita está pasando por un momento muy difícil, necesito ayuda por favor”, sostuvo el tío.

Bianca se puso a trabajar para postular a la UNAP

Bianca de Jesús perdió a su padre cuando tenía un año de nacida, ante esta situación su madre le abandonó y le dejó al cuidado de su tío Pedro Villacorta, quien se hizo cargo de ella. La joven fue educada por el tío quien le hizo terminar su educación inicial, primaria, secundaria y sus estudios tecnológicos, graduándose como técnica en contabilidad.

Pero ella quería más, así que se propuso trabajar en la tienda de celulares para costear sus estudios en una academia pre universitaria y así postular a la escuela de contabilidad de la FACEN de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Lamentablemente esto se vio truncado por estos delincuentes que ya están detenidos y que toda la población de Requena y de Iquitos exigen justicia y que este acto criminal no quede impune. Bianca de Jesús sabe que puede salir de este difícil momento, al igual que su tío Pedro, quien también tiene mucha fe en Dios que él hará su milagro en ella.

Las personas que quieran ayudar a esta alumna pre universitaria, víctima de la delincuencia, deben acercarse al cuarto piso del Hospital Regional de Loreto, sala de UCI, cama 01 y preguntar por Pedro Villacorta Huanuiri, quien de antemano agradece a todas las personas de buen corazón por ese desprendimiento en estos momentos difíciles.

(C. Ampuero)