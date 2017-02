Llegó desde un caserío ubicado por el río Tigre

Una madre de familia con tumor en el útero viene solicitando ayuda. Sus familiares indican que no le quisieron atender en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” porque ya estaría en sus últimos días de vida.

La mujer fue identificada como Emelina Zevallos Soplín de 57 años de edad. Su hija Pelusi Tanana Zevallos dijo que necesita apoyo para movilidad, medicina, comida, hospedaje y otras cosas más porque se les acabó el dinero que habían traído desde su localidad

Esta familia, conformada por mujeres, llegó del caserío San Juan de Pavayacu, río Tigre. Están una semana en Iquitos donde la señora Brígida Arévalo de Flores, quien les dio posada en su vivienda ubicada en la calle Cuzco con Nauta, distrito de Punchana.

“A mi mamá los médicos de aquí la desahuciaron, allá donde estábamos no tenemos ni qué tipo de medicinas, no tenemos una buena atención médica, lo único que hicieron los profesionales de la salud fueron referirla a Iquitos, pero acá los médicos nos dijeron que no pueden hacer nada y nos mandaron a nuestra casa, eso no solo le puso mal a mi mamá, sino a mí y a mis hermanas, por eso tuvimos que llegar a pedir apoyo a los medios, para que a través de ellos nos puedan ayudarnos”, dijo Pelusi Tanana

Entre tanto el Dr. Percy Rojas, director del Hospital Regional de Loreto, tras enterarse de la situación de la paciente dijo que le darán tratamiento paliativo para tratar de calmar los dolores que viene aquejando la madre de familia.

(C. Ampuero)