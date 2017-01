Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos bailaron con ella el tema “la anaconda”

Nació el 18 de enero de 1914, es natural de Washalado, ubicado en zona de la frontera con Brasil, ayer cumplió 103 años y sus hijos quisieron homenajearla dando a conocer a la población la edad de esta lúcida mujer y de un envidiable físico.

Petronila Vargas Pérez tuvo 12 hijos, de los cuales solo viven la mitad, la hija mayor tiene 80 años y se llama Lidia Flores Vargas. “Petita”, tal como la llaman de cariño, amigos y familiares, tiene 33 nietos, 35 bisnietos y 21 tataranietos.

A pesar que perdió la visión y escucha poco, doña Petronila se dio el gusto de bailar por unos minutos el conocido tema “la anaconda” con uno de sus nietos, quien tiene 50 años de edad, eso está para decir ¡Qué tal físico tiene doña Peta!

Según su hija, doña Petronila llegó a esta edad por la buena comida que siempre ingirió, todo a lo natural, “mi mamá está cumpliendo hoy día (ayer) 103 años y de verdad es un orgullo tenerla a mi lado, soy la hija mayor, tengo 80 años y me siento feliz por ella. Yo nací en Requena y casi todos mis hermanos, mis hijos y sobrinos parecemos de menos edad. El secreto de mantenernos así y para que mi madre haya llegado a esta edad, es la buena alimentación, come cosas naturales, verduras, pescado, yuca, plátano, entre otras cosas, que ayudan a mantener el cuerpo y la mente sana, tomaba su chicha, su masato, mazamorra de plátano, en fin tantas cosas que ella también nos acostumbró a comer”, dijo Lidia Flores, hija de doña “Petita”.

Todos sus familiares se sienten orgullosos de esta mujer, de quien seguro, más de uno tenemos esa envida sana de llegar a esa edad.

Por ahora doña Petronila quiere estar al lado de los suyos, quiere disfrutar de sus nietos, bisnietos y tataranietos, herencia que Dios le dio. “Estoy feliz de cumplir 103 años, me siento feliz por mis hijos, pero también me acuerdo de mi papá y de mi mamá que ya no están, pero eso no importa estoy feliz en el día de mi cumpleaños, voy a bailar hasta que se rompan mis huesos”, precisó doña Petronila Vargas.

(C. Ampuero)