Hombre fue denunciado por violencia familiar

Con moretones en diferentes partes del cuerpo terminó Juana Mori Noriega de 29 años de edad, luego, según ella, de haber sido agredida cobarde y salvajemente por su cuñado, identificado como Alfredo Ramírez López (22), quien al momento que sucedieron los hechos se encontraba bajo signos de haber ingerido bebidas alcohólicas

La agraviada indicó que desde hace mucho tiempo la pareja de su hermana le insulta y le cela desde hace mucho tiempo y la noche de ayer, no solo le bastó insultarla, sino también levantarle la mano. Tras esta agresión ambas personas terminaron en la delegación policial del sector.

Juana Mori víctima y cuñada de Ramírez, denunció a su cuñado de haberla golpeado con una madera e insultarle en su propia casa. “Estoy cansada que el marido de mi hermana me insulte, ayer vino borracho a mi casa y de la nada me golpeó con un palo, en el brazo, espalda y en la cabeza, me dijo que me va a matar y no descansará hasta no verme muerta”, contó Mori

Los pobladores del AH Violeta Correa, ubicado en el distrito de Belén, lugar donde se registraron los hechos, salieron a favor de Juana y exigieron justicia para la agraviada, “la mujer del pegalón le defiende, a ella no más le golpea, hace poco le golpeó estando embarazada y se tuvo que ir a para en el hospital, necesita ayuda para que a su marido le intervengan y ya no esté agrediendo así por así a indefensas mujeres”, señaló Rocío Carpio, vecina del sector

En su defensa, el presunto agresor, dijo que la familia de su mujer y su cuñada son los que le agredieron, “yo también tengo moretones en el cuerpo, tengo raspones y golpes, producto de la agresión de que fuí víctima, por eso me defendí, todo eso se da por envidia, por celos porque soy una persona con mucho éxito y eso a ellos les carcome,”

Entre tanto la denuncia sigue por el conducto regular para dar con los responsables de este caso de violencia doméstica.

(C. Ampuero)