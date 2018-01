Dirigente del Sutep, Prof. César Coral.

El tema sindical con el SUTER Loreto que se presenta como una nueva organización gremial de docentes, viene esperando un resultado que definirá si el haber recibido el auto directoral de la dirección de Trabajo fue correcto. Sobre el tema comenta el profesor César Coral:

“El auto directoral que ha emitido la dirección de Trabajo tiene un sinnúmero de irregularidades. Nosotros a través de la ley de Transparencia hemos solicitado todo el legajo que ellos tienen y allí encontramos un sin número de irregularidades

Nuestros asesores legales del sindicato ya están actuando, se está presentando la documentación respectiva y en las cuales obviamente esperamos que las observaciones que estamos haciendo llegar, donde estamos pidiendo la nulidad de esta autodirectoral puedan pasar a las partes y al final tener un resultado favorable

Quiero decir lo siguiente: en el tema de la nomenclatura por ejemplo difiere del nombre exacto. Ahora si a nivel nacional ellos se están presentando como Fentep y obviamente todavía no son reconocidos, cómo acá utilizan otro nombre, esa es la gran pregunta

Además si uno revisa el tema de sus afiliados, o sea cuando dicen que tienen 2 mil afiliados, y que se han desafiliado del Sutep, pero vemos ahí que los nombres se repiten, vemos nombres que son nuestros afiliados también y además no acompañan DNI, no acompañan copia de boleta, no acompañan la ficha de afiliados

No acompañan nada de eso, solamente acompañan una lista de nombres tipiados a computadora y con número de DNI, mas no obviamente firmas y huellas digitales como siempre se les ha exigido a las organizaciones.

Creemos que en el camino la dirección regional de Trabajo obviamente a través de sus especialistas y sus funcionarios que tienen que ver con este tema de la nulidad que estamos pidiendo, puedan hacernos llegar las respuestas necesarias a través de nuestro asesor legal

Cuando a nosotros nos notifican vía notarial nos dan a conocer, nada más, no hay otro tenor en el tema del asunto, por lo tanto es una documentación que nos hacen llegar para pleno conocimiento, nada más

Eso ya nuestro asesor legal lo ha analizado de arriba y abajo, y por lo tanto creemos nosotros que no es la manera de obviamente constituir una nueva organización. Nosotros decimos que cada maestro tiene todo el derecho de estar en el Sutep o de afiliarse a una nueva organización, pero así como se ha dado una serie de vicios que vemos, creemos que no es el camino correcto.

Además muchos gobiernos que han pasado siempre han querido dividir al magisterio, al sindicato, y no lo han logrado, obviamente como 45 años de vigencia que tenemos como sindicato y que aparece una nueva organización, lo que se está haciendo es dividir y quien divide una organización criminal es traición.

Ese es el legado que nos deja nuestro gran líder Horacio Zevallos Gamez, entonces está traición no debe pasar. Por lo tanto creemos nosotros que aquellos que quieren unificar, fortalecer el sindicado, se hace dentro del seno de la organización, tenemos asambleas, convenciones, congresos donde compartimos,

Los dirigentes somos pasajeros pero queremos defender no solo la institucionalidad del sindicato, sino fundamentalmente debemos defender los derechos de los maestros, de los niños, de la escuela pública en beneficio de los pueblos. Está claro todo.

Los maestros que dicen 2 mil no han presentado una desafiliación formal, una solicitud, en el sentido de prestarnos copia de su DNI, de su boleta y de llevar un formato de desafiliación. No lo tenemos.

En el proceso de la huelga en los archivos no pasan ni de 20 maestros que se han presentado. Por eso nosotros hemos salido con una campaña de reempadronamiento y en esa campaña tenemos fichas de afiliación, DNI, copias de la boleta y a cada maestro le hemos dado un nuevo carnet de afiliado a nivel de la provincia de Maynas y que allí ya estamos con mil maestros carnetizados, sin contar con los maestros que se les descuenta y por el tema de la lejanía no han venido a hacer su trámite, que dicen sí voy a pertenecer al sindicato. A nivel de la provincia de Maynas somos 8 mil maestros”, declaró. (Diana López M.)