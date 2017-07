Comandante (r) AP, Herman Peña

Quedó en anuncio la firma del convenio de la Hidrovía Amazónica, y mientras ello se estaría procesando, “mucha gente hace una serie de conjeturas de lo que significa tener en operación un proyecto como la Hidrovía en esta parte del país”, comentó el comandante (r) AP, Herman Peña Angulo, uno de los ciudadanos iquiteños que están atentos a este y otros temas de interés regional.

“El tema hidrovías efectivamente ya está en proceso de finiquitarse a fin de que pueda empezar el proyecto. Lo que vengo escuchando es muchas opiniones de diferentes personas, donde algunas de ellos están opinando en contra del sistema de hidrovías.

Particularmente creo que hay un error, hay un desconocimiento por parte de estas personas en opinar en forma negativa, porque ellos están pensando que se va alterar el curso de los ríos, se va a hacer modificaciones sustanciales, pero eso no es tan así.

El asunto en concreto es que todo río tiene un canal, un canal que es la parte más profunda del río que va variando en sus dimensiones de acuerdo al tipo de terreno que tiene ese fondo, porque puede ser arenoso, puede ser arcilloso, puede ser pedregoso.

Entonces no va a haber alteraciones en lo que es el curso del río, lo que habrá es algunas correcciones con ligeras modificaciones, en el sentido de dónde hay una profundidad de 3 pies o 4 pies, se va tener que hacer un trabajo, para lograr llegar a los 8 pies, que es el propósito de la Hidrovía. Entonces no es que se altere el curso del río, sino, simplemente los obstáculos o montículos que pueda haber en el canal del río, simplemente se va retirar esos sobrantes para dejarlo en 8 pies.

También están diciendo a dónde lo van a trasladar, lo van a botar a otro sitio. No, esa parte de ingeniería, yo creo que estos señores que van a venir para las hidrovías son expertos en estos trabajos.

Hay diversas experiencias en diferentes partes del mundo, esto no es nuevo, por ejemplo acá en Sudamérica una de las experiencias que he visto es en el río Paraná, que es un río que comparte Argentina con el Uruguay. Lo que ellos han hecho es algo similar que se piensa hacer acá, es que ese río sea navegable por barcos grandes y luego por convoyes de barcazas de mayor tamaño que las normales que podríamos tener acá.

Otra experiencia hay en Colombia en el río Magdalena, donde también ese río ha sido tratado en el sentido de arreglar el cauce, para que también haya una buena navegación y no sé cuántos kilómetros más se profundiza o se ha quedado viable para que las naves de alto bordo ingresen.

En los Estados Unidos hay una experiencia grande de hace muchísimos años en el río Misisipi que termina al final en el Estado de Luisiana, pasando por Nueva Orleans, y donde el río pasa por un costado de la ciudad y donde en ambos lados hay edificaciones. Allá llegan barcos con más de 20 pies de calados, acá estamos pensando en 8, que es algo todavía mucho más fácil.

Hay otra experiencia en Europa, en la zona de Dinamarca y Holanda, donde hay una infinidad de canales que conexionan a las diferentes ciudades de Europa, entonces esto no es nuevo, esto ya se viene dando desde hace muchísimos años, lo que pasa es que me parece que no se conoce mucho de esto y entonces hay mucho temor.

Lo que sí pienso es que se debe fiscalizar este trabajo al final, para ver que no se atente contra la ecología, contra los ecosistemas, contra el medio ambiente; porque no vaya a pasar lo que sucedía hace muchos años en el río Corrientes, donde las antiguas empresas petroleras todo el sobrante de la perforación lo vertían al río hace años, pero el gobierno le exigió a Pluspetrol que reinyecte todo lo que sale del subsuelo, vuelva al subsuelo, porque en las perforaciones del petróleo también hay agua salada.

Entonces en ese sentido para evitar cualquier situación anómala, debe haber una permanente fiscalización”, señaló Peña Angulo. (Diana LM.)