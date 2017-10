La lucha contra la anemia y la desnutrición infantil requiere más que voluntades, es importante un trabajo planificado y monitoreado por el sector Salud en las iniciativas de entidades que deseen aportar y sumarse , en realidad dándoles las oportunidad de compartir como el caso de la Universidad Nacional de la Amazonía.

Esta entidad académica de estudios superiores en conformidad con un convenio firmado entre el gobierno regional y la Unap, dando cuenta que además de clases dan paso a una responsabilidad social que no solamente debe estar escrita en la razón de ser de la institución, sino en la práctica.

La decisión de la Unap nos lleva a pensar que tantas otras entidades podrían sumarse al ejemplo dado por nuestra primera casa de estudios, que se hará cargo del ámbito poblacional de Zungarococha, Ninarrumi y Llanchama donde hay niños menores de tres años y mujeres gestantes.

Tan solo imaginar que otras entidades podrían hacer este esfuerzo y no quedarse indiferentes ante más del 50% de casos de Anemia y otros tantos de desnutrición.

La idea es que los casos disminuyan y ojalá lo podamos erradicarlo en el menor tiempo posible, pero sabemos que esto no es nada fácil, y que implica además un trabajo de todos, desde la casa hogar, y que se apueste también por el cambio de hábitos poco saludables. Es que nuestras malas costumbres queden atrás con el debido asesoramiento del sector salud.

Ya es bastante decir que atenderán a los niños menores de 3 años de las jurisdicciones mencionadas, lo cual forma parte de la Campaña para Combatir la Anemia que incluye en las atenciones el tamizaje, hemoglobina en la sangre de los niños y gestantes. Los recetarios tienen en cuenta gotas, jarabes y micronutrientes para menores con anemia y tabletas.

El tratamiento oportuno incluye las gotas, jarabes y micronutrientes para menores con anemia y tabletas para las madres gestantes que padezcan dicha enfermedad. Ya sabemos que los porcentajes son altos y en el 2016 Loreto presentó 39,612 casos de Anemia, prácticamente bordeando los 40 mil. Una cifra que nos encara y reta. Y como recuerda la Lic. Juana Vela que la unión hace la fuerza en los momentos que se necesita para combatir enfermedades que afectan el presente y futuro de la población.