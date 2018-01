Será el candidato de Fuerza Popular en próximas elecciones 2018

Vuelve con fuerza. Juan Carlos Gálvez Mondragón retorna al escenario político con miras al proceso electoral que se celebrará el próximo 7 de octubre, presentando su candidatura a la Alcaldía del distrito de San Juan Bautista, por las filas del partido nacional Fuerza Popular. La información fue dada a conocer en el programa “Contraluz”, conducido por el periodista Luis Ramos.

El coordinador regional de Fuerza Popular, Felipe Rengifo, aseveró que -hasta el momento- la presencia de Gálvez Mondragón es la única confirmada en la tienda fujimorista, a nivel de toda la región Loreto.

“Con él ya está avanzado el tema de su candidatura, sus documentos ya fueron enviados al CEN de Fuerza Popular, desde donde ya dieron el visto bueno para que nos represente en el distrito de San Juan Bautista”, expresó.

Y para dejar sentada su participación, Rengifo manifestó que el próximo 7 de febrero se inaugurará el local político de Fuerza Popular en San Juan, con presencia de los congresistas Héctor Becerril y Micky Torres, secretario de organización y subsecretario general de FP, respectivamente. En esta actividad también se estaría presentando a los demás candidatos del partido fujimorista.

Habla el candidato

Mondragón, por su parte, destacó que su presencia en Fuerza Popular se debe a que se trata de una organización sólida y vigente a nivel nacional, convertida hoy en día en una de las más importantes fuerzas política del país.

“Consideramos que encontramos aliados estratégicos para cristalizar nuestra propuesta para una futura Alcaldía”, resaltó

“Como gobierno, planteamos un cambio de actitud en la gestión pública, a través de nuestra propuesta de hacer una gran revolución social, con la descentralización de los servicios municipales hacia todos los hombres y mujeres de San Juan, con la creación de Centros de Participación Comunitarios”, argumentó Mondragón.

La revolución social que propone, dijo, buscará combatir los altos índices delictivos que se registran en su distrito, mediante una estrategia de seguridad ciudadana que combatirá las causas del problema.

“Dejemos de atacar las consecuencias, porque con patrulleros no vamos a solucionar el problema. Nosotros proponemos integrar la educación y la salud a la lucha contra la inseguridad, así como la recuperación de los espacios públicos que se han perdido en todos estos años”, sostuvo Mondragón.

En el tema transportes, como parte del ordenamiento urbano de San Juan Bautista, señaló que existe la necesidad de un trato de respeto hacia los motocarristas y conductores de transporte público, planteando la implementación de paraderos estratégicos en el eje carretero, además de la urgente construcción de veredas peatonales.

Por otra parte, cabe precisar que Fuerza Popular no desarrollaría elecciones internas para la definición de los candidatos, debido a que no cuentan con padrón de militantes. Es así que, los candidatos, en el caso de la región Loreto, serán designados por la cuota de invitados que permite la normatividad vigente.