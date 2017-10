Dicho monto se determinará con un estudio que estaría listo en seis meses.

La refacción y modernización del Oleducto Norperuano podría requerir un financiamiento de entre 500 y 800 millones de dólares, lo cual se determinará con un estudio que estaría listo dentro de seis meses, informó ayer el presidente del Directorio de Petroperú, Luis García Rosell.

“Por reuniones que tuve con distintas empresas de ingeniería, las cifras preliminares que me dijeron era entre 500 y 800 millones de dólares, pero eso es un estimado, por ello la importancia del estudio, pues se recorrerá los 1,106 kilómetros y se determinará lo que se debe hacer”, dijo.

García Rosell manifestó que se está negociando las condiciones para un estudio que demoraría seis meses en estar listo, pero que determinará el potencial que existe en la Amazonía y cuánto costará reparar el Oleoducto Norperuano, lo cual será una inversión importante.

“Basado en esa información se verá si se dan las condiciones, a través de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, para que las empresas petroleras puedan invertir teniendo la adjudicación de lotes a largo plazo y regalías adecuadas”, manifestó.

CONDICIONES

“Si se dan todas esas condiciones la actualización tecnológica irá, si no se dan esas condiciones, sería irresponsable de nuestra parte invertir en una actividad que no tendrá ni el volumen ni cómo pagar la actualización tecnológica”, agregó el presidente de Petroperú.

Cabe señalar que en julio pasado Petroperú suscribió un memorándum de entendimiento con la empresa Techint (constructor de Camisea) para reparar el Oleoducto Norperuano (ONP).

“El siguiente paso es hacer el análisis para definir cuál es el monto de inversión que requiere el oleoducto”, manifestó el ejecutivo en el marco del Día de la Energía.

El mes pasado el Oleoducto Norperuano sufrió dos derrames de petróleo ocasionado por terceros en la comunidad de Santa Rosa, Loreto, y en la comunidad Nueva Alianza, ubicada en la misma región.

COSTO POR PARAR

REFINERÍA

García Rosell señaló que el costo económico de parar la modernización de la Refinería de Talara cuando ingresó la actual gestión llegaba a 2,100 millones de dólares, por el pago de la deuda que había en ese entonces de 1,800 millones de dólares, más los compromisos de financiamiento.

“Eso significaba también cerrar la refinería y todo el costo que eso traía, además de limpiar la zona, porque no íbamos a dejar Talara con 13,300 pilotes y con todos los fierros, por eso se tenía que invertir dinero para limpiar todo eso, lo cual iba ser un costo hundido importante”, dijo.

(Gonzalo López)