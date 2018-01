Nuestras sociedades a nivel mundial afrontan situaciones que si bien no son nuevas, han empezado a ser reconocidas no solo como hechos tácitos, sino, dentro de la formalidad de la legislación de los países. Lo que antes nos parecía distante y que quizás nuestro chip cerebral se negaba a aceptar hoy por hoy estamos casi obligados a admitirlo.

Es un tema de derechos, dicen los interesados. Sí es un tema de derechos dicen los juristas que sin ser necesariamente interesados defienden el orden legal en la medida que nuevas normativas van ganado espacios jurídicos tras procesos previos de reconocimiento.

Es lo que viene ocurriendo con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo sea entre hombres o entre mujeres. Sobre este tema que ya no es tabú, pero sí discutible, que sigue generando polémica, a pesar que las normativas mundiales y de varios países ya lo han aceptado.

Al respecto el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que el Estado peruano debe respetar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del matrimonio de personas del mismo sexo.

“El Perú es parte del sistema interamericano, y el organismo que tutela y protege esos derechos se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si la Corte ha tomado una decisión, yo creo que todas las partes están llamadas a respetarla”, señaló, tal como refiere la agencia de noticias EFE.

Dice también el despacho que el tribunal continental instó recientemente a sus países miembros a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y extenderles los mismos derechos que se otorgan a las parejas heterosexuales.

“Es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al

matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales”, indicó el órgano de la OEA.

La Corte IDH con sede en San José emitió una opinión consultiva a solicitud de Costa Rica acerca de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexo) y la tutela que sobre estos brinda la Convención Americana de Derechos Humanos.

No cabe duda que tendremos que adaptarnos ante un nuevo orden mundial respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que sí pensamos que tiene que tratarse con mucha mayor reflexión y firmeza es respecto a la adopción de bebés, de niños e incluso de adolescentes, por parte de las parejas del mismo sexo. Es un tema todavía profundamente discutible.