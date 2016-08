 “Mis hijos eran bien malcriados y me sacaron de quicio”

Contaron los padres a las autoridades

Tras la detención de los padres acusados de quemar las manos a sus hijos de 7 y 8 años de edad, éstos justificaron ante la policía que ya estaban cansados de la malcriadez de cada uno de ellos. Caferino y Olivia indicaron que los niños estaban acostumbrados a sustraer galletas y otras cosas de la casa sin el consentimiento de sus padres.

“Nunca nos hacían caso a lo que les decíamos, casi siempre se llevaban las cosas de la casa, les decíamos que no hagan esto y lo hacían, les decíamos que no agarren esto y agarraban, les castigábamos pero no era suficiente”, contó Caferino

Sin embargo los menores se habrían sobrepasado y llegaron más lejos, según la mamá, sus hijos ya no habían sustraído cosas de su casa sino esta vez de la bodega de una vecina, “una vecina llegó molesta a mi casa indicado que mis hijos habían robado galletas de su venta y no contentos con esto volvieron y le robaron sus golosinas, esto molestó a mi marido quien les esperó en la casa, fue mi cuñada que le dijo a mi marido que les quemen sus manos para que no roben más y cuando mis hijos escucharon esto, esperaron que nos durmiéramos y tras sacar una sábana se fueron al monte y durmieron allí, mi marido les esperó al día siguiente, no se fue a la chacra y cuando regresaron les quemó la mano en presencia mía”, contó la madre.

Sin lugar a dudas esto no justifica nada la acción de estos padres para con sus hijos, es por ello que la justicia se está haciendo cargo y por este presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud, lesiones graves en agravio de estos menores de edad podrían pasar varios años en la cárcel.

(C. Ampuero)