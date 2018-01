Meléndez asumió hoy funciones como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Anunció que ampliará la directiva del Midis, a nivel nacional, para evitar el uso de los recursos públicos con fines electorales.

Con el compromiso de llevar la revolución social a cada rincón del país, el flamante ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Jorge Meléndez, asumió funciones como titular del sector en una ceremonia protocolar realizada en el local del ministerio.

En esa línea se comprometió a velar por el buen uso de los recursos de los programas sociales, ratificando así el cumplimiento de la directiva 002-2018 del Midis para garantizar que se atienda a los más pobres del país, sin vincular la política partidaria con la gestión institucional.

Es la ceremonia de entrega de cargo, el flamante ministro afirmó que dicha directiva será ampliada a nivel nacional. “Voy a ser muy celoso de los recursos del Estado y hago un llamado a todos los directores para que usen bien los recursos públicos. No me va a temblar la mano en denunciar cualquier acto de corrupción”, puntualizó.

El titular del Midis también se comprometió a reducir los niveles de pobreza repotenciando los objetivos y metas de los programas sociales. “Cuidaremos la alimentación de los niños y niñas para que los productos les lleguen totalmente saludables e inocuos”, refirió.

Además, anunció que dará un mayor impulso a FONCODES con la entrega de un mayor presupuesto. Consideró que no hay otra forma de combatir la pobreza si no se garantiza agua potable y una buena vivienda a los peruanos en condición de pobreza y extrema pobreza.

Asimismo, afirmó que se seguirá fortaleciendo las políticas públicas y resaltó el rol articulador del Midis con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil para erradicar la pobreza extrema, la anemia y la desnutrición crónica infantil.