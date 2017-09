Con la finalidad de prevenir delitos monetarios

En mérito al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2017, la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, realizó un operativo inopinado al local comercial denominado “Inversiones y Créditos Golper EIRL”, ubicado en la calle Ricardo Palma N° 798, con la finalidad de prevenir, verificar y constatar la probable comisión de delitos monetarios en su modalidad de fabricación o falsificación de moneda de curso legal.

El operativo contó con la participación de personal de la Oficina Central de la Lucha Contra la Falsificación de Numerarios, a cargo del Perito, Américo Medina Rojas; DUES PNP y Serenazgo de la municipalidad provincial de Maynas, quienes inspeccionaron al intervenido Daniel Martínez Gil de acuerdo a sus atribuciones y competencias, revisando si cuenta con Licencia de Funcionamiento N° 073-2013 y la verificación de los billetes de denominación nacional.

En tal sentido, se tuvo como resultado que ninguno de los billetes es falso o falsificado, del mismo modo las monedas fueron verificadas, no encontrándose falsas.

Finalmente, el representante del Ministerio Público, fiscal Hugo Baños, exhortó y recomendó al intervenido a verificar los billetes que circulan en su establecimiento a fin de que los mismos no sean falsificados, y que en caso de evidenciar algún billete falso poner en forma inmediata de conocimiento al personal policial, a fin de no incurrir en la comisión de algún ilícito penal.

(Gonzalo López)