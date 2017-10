Ocurre en el caserío Varillal.

Con título de propiedad y todos los documentos formales en regla denuncia que presuntos estafadores le quieren quitar su terreno.

Indicó que su abogado denunciará penalmente a Hernán Saúl Arévalo Bautista.

El tema de negocios fraudulentos en la compra venta de terrenos es de temer. De pronto alguien tiene un terreno con título y se convierte en víctima de aparentemente todo un sistema preparado para simular una venta legal de un terreno. Esto le está ocurriendo al señor Milton Teran Guibin, que espera recuperar y en forma pacífica, su propiedad.

Teran Guibin espera que la persona que se hace pasar de guardián en su terreno se retire. Tal vez no conoce los antecedentes y solo está cumpliendo una función, pero aun así espera desocupe su propiedad lo más pronto posible.

Esta historia es increíble y nos da luces de cómo operarían ciertas personas para apropiarse de una parcela y con título. Hacemos una secuencia de los hechos para tener una mejor idea de lo que está ocurriendo.

El abogado Hernán Saúl Arellano Bautista, se averiguó se presenta como apoderado del señor Jhon Blyth, para que compre un inmueble en el caserío Varillal, ubicado en el distrito de San Juan, parcela Nº 16 . Este poder tiene de fecha 02 junio 2016.

Luego aparece un contrato de compra venta donde el terreno con título del señor Teran Guibin, es vendido por el Sr. Guillermo Arévalo Rojas al señor Blyth por 13 mil dólares la parcela 16. Se vendió sin anteponer el título de propiedad, extrañamente. Solo se mostraría el documento del acuerdo de la venta.

Es compresible la desesperación del propietario del terreno, puesto que su predio habría sido vendido solo con un documento sin registro notarial y que solo lo legaliza el Juez de Paz del caserío Varillal señor Martín Lanatta Valles, quien sigue ejerciendo como autoridad comunal actualmente.

El documento de compra – venta fecha 02 julio 2013, firma Tony Blyth como comprador y el vendedor Arévalo. Y aquí se evidencia una gran contradicción entre la fecha que le otorga el poder Blyth que fue en junio del 2016 y la fecha de la compra venta que es en julio 2013.

El agregado es que el terreno no pertenece al Sr. Guillermo Arévalo, que actualmente no se conoce su paradero y vivía en la comunidad en la parcela 17, hace dos años que no está por la zona.

El agraviado Milton Teran Guibin se encuentra contrariado porque hizo llegar una carta notarial al Sr. Hernán Saúl Arellano Bautista, a la dirección calle Unión Nº 204 (asentamiento humano Ganzo Azul, que aparece en el registro policial de constatación de que el señor Wilder Cachique está prestando su servicio de guardián, y consigna dos direcciones en el mismo documento, y pone como dirección también calle Callao 251. Lo que es extraño que la policía haya permitido que se consignen dos direcciones en un mismo documento. Firma la constatación policial el Comandante Rodolfo Javier León Velarde Díaz y el sub oficial de 3ra. Jean P. López Almeida, el 10 de junio del 2017.

Hicieron llegar la carta notarial a la dirección de Unión Nº 204, que es una de las tres direcciones que mencionó en estos papeleos para presuntamente apropiarse del terreno del señor Milton Teran Guibin.

Milton Teran Guibin, cuenta con el título de propiedad de su terreno desde el año 2006, inscrito en Registros Públicos Nº 2017-01129386, cuando su señora madre Juana Guibin Ocmin le vende el terreno, como consta en la Partida Nº 04003274, Asiento C0002. Predio que está al día en el pago de sus compromisos ediles hasta el 2017, con recibo de caja de la Municipalidad de San Juan, donde está registrado como el contribuyente Nº 10465, que pagó un monto de 205.41 soles.

Teran Guibin dijo que realizará acciones legales por falsificación de documentos en la modalidad de falsedad ideológica, conforme al Art. 428 del Código Penal. Y asimismo estará solicitando la ministración de la posesión a favor del señor Milton Teran quien tiene el título de propiedad y todas las formalidades del caso. (Diana LM.)