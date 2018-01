La justicia social se construye en Loreto, dice gobernador Meléndez

Se acercarán los servicios y programas sociales del Estado a las poblaciones más alejadas de la Amazonía.

Implementarán 500 horas de vuelo para brindar los servicios necesarios en zonas más alejadas de la región

El Gobierno Regional de Loreto en el marco de llevar más progreso para región y de la mano con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por medio del programa Plataforma de Acción para la Inclusión Social-PAIS, firmaron un importante convenio que lleva la presencia del Estado a los pobladores de las zonas más alejadas.

El convenio fue suscrito por el gobernador de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis con el director ejecutivo del programa PAIS, Jorge Moscoso Flores, con el objetivo de articular esfuerzos en beneficio de los pobladores de las comunidades rurales más alejadas de la región, lo que además permitirá coadyuvar a mejorar la intervención de las Plataformas de Acción Social-PIAS en la zona.

Este es otro gran logro del mandatario regional, en cuanto a llevar la presencia del Estado a estas comunidades otrora olvidadas por gestiones anteriores, en mérito al trabajo combinado entre ambas instituciones, que hoy se consolida a través de esta alianza.

Esta iniciativa permitirá beneficiar aproximadamente a 133 mil pobladores de la región Loreto, muchos de ellos provenientes de comunidades nativas, los cuales se beneficiarán con servicios de calidad que permitan fomentar la inclusión social en diversas áreas como salud, educación, justicia, agricultura, entre otras.

El GORE Loreto y el Programa PAIS, se comprometen a identificar e impulsar actividades que contribuyan a que las poblaciones puedan desarrollar proyectos de sostenibilidad, los cuales mejorarán el bienestar de las comunidades amazónicas, erradicando la situación de pobreza y extrema pobreza. Una de las acciones concretas en este propósito es la decisión de que en los lugares donde no se pueda llegar por vía fluvial, se llegará por medio de vuelos con la Fuerza Aérea del Perú que ha programado 500 horas de vuelo disponibles para el apoyo.

Para este año, se prevé que se incorpore la PIAS Yavarí, la cual se encuentra en construcción y atenderá a las poblaciones de las comunidades aledañas a la cuenca del mismo nombre, en la frontera con Brasil.

En la ceremonia protocolar de la firma del convenio interinstitucional se resaltó la labor que realiza Fernando Meléndez por la región, donde el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez indicó que mediante la entidad regional se interviene en los programas sociales, especialmente en las PIAS con el personal médico que es asumido con los recursos del GORE Loreto.

Fernando Meléndez enfatizó que con las horas de vuelo se seguirá salvando vidas en Loreto. Asimismo, nos va a permitir llevar las campañas de vacunación a las localidades de difícil acceso, especialmente en época de vaciante.

El GORE Loreto como parte del convenio va a diseñar e implementar un modelo de intervención sostenible de desarrollo de prevención de riesgos y desastres para poblaciones vulnerables de ámbitos rurales del área de influencia de plataformas fijas, entre otros importantes acuerdos.

Supervisaron zonas afectadas por la inundación

Más temprano, el gobernador de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis y el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, viajaron a la capital de la provincia de Capelo, Flor de Punga, provincia de Requena, río Ucayali, lugar donde en días anteriores se registró un evento con erosión fluvial.

La comitiva viajó hasta el lugar con el objetivo de seguir coordinando acciones de ayuda humanitaria para los damnificados y además han verificado la reubicación y avance de la reconstrucción de las viviendas afectadas.

“Qué bien que ahora el Estado está presente; hoy tenemos un gobierno que entienda que la educación, la salud, los programas sociales, deben ser el resultado de una acción integral orientada hacia la justicia social”, expresó, el Lic. Fernando Meléndez.

Como se recuerda, al segundo día de ocurrido los hechos el GORE Loreto envío ayuda humanitaria consistente en alimentos y material de construcción.

SUPERVISIÓN DE ALIMENTOS DE QALI WARMA EN COLEGIOS

Posteriormente se dirigieron a la localidad de Panguana I Zona, allí se realizó la inspección y el servicio de alimentación escolar de Qali Warma en los diferentes colegios del sector.

“Detesto el centralismo, las autoridades locales deben estar cerca de su pueblo, la Amazonía no ha sido descubierta completamente; no es posible que los niños en plena inundación, no tengan derecho al Qali warma, los niños deben tener una alimentación de calidad”, dijo Jorge Meléndez-MIDIS.

Para el mes de marzo, los niños de los poblados más alejados de la Amazonía, podrán recibir el 100% de alimentos a través del Programa Qali Warma.

El Dato.-

El ministro Meléndez realizó una recargada agenda de trabajo en Loreto y en su recorrido a Tamshiyacu, en un acto humano, coordinó el gobernador de Loreto, Lic. Fernando Meléndez para evacuar a un paciente al Hospital Regional de Loreto debido a su delicado estado de salud.

Alcibíades Panduro Zegarra, de 57 años, de la localidad de San Salvador, distrito de Tamishiyacu, con diagnóstico de fractura de pelvis izquierda, fue trasladado al nosocomio de la región, debido a la gravedad de su salud.