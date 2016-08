Cantante, Milagritos del Rocío Perdomo

Desde muy pequeña, Milagritos se fue ganando el cariño del público

Ella está creciendo junto con el público que la escuchó cantar y la admira, nos referimos a Milagros del Rocío Perdomo Paima, que canta desde la edad de 5 y actualmente ya cumplió los 15 años. “Mi pasión es cantar música de todos los géneros, baladas, pachangueras, criollas, cumbias, salsas, y además en otros idiomas como portugués e inglés”, dice con un timbre de voz fresco y vivaz.

Recientemente estuvo deleitando con sus interpretaciones en el Pre Festival de la Canción Internacional de Indiana – Pre FICI 2016 realizado en el Coliseo Cerrado de Iquitos. Significó además del reencuentro con un público masivo y diverso, el volver a juntarse con otros cantantes que la motivan a seguir haciendo lo que más le gusta.

Actualmente cursa el segundo año de secundaria en el colegio cooperativo César Vallejo, ubicado en la esquina de Putumayo con Echenique, donde tiene se vale del alto nivel de preparación de los docentes para ser una estudiante exitosa, debido a que Milagros está en el plan educativo de inclusión dada su condición invidente. “Yo grabo las clases para rendir mejor. Eso sí no descuido los estudios y mi mamá me apoya mucho”, dice feliz.

Es importante resaltar el optimismo frente a la vida de Milagros como una joven cantante, que se va trazando la ruta del éxito. “He estudiado canto un año en la escuela de música. Fue una beca que me otorgó el expresidente Iván Vásquez. Tengo otra beca actualmente del Gobernador Regional para aprender a tocar piano. Estoy muy emocionada, y gracias por el apoyo”

Paralelo al canto, Milagros tiene otros proyectos como estudiar la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación y para Fisioterapista. “Voy a poner mi consultorio con los olores aromáticos y música instrumental”, y cuenta feliz que fue entrevistada por Gina Parker, la famosa conductora y locutora radial peruana. “Tal vez tenga mi programa de radio algún día”, lo dice con su amplia sonrisa.

Es interminable hablar con ella por su amenidad. Y entre tantas cosas nos dice que admira al cantante de música cristiana Jesús Adrián Romero, “el 30 de setiembre va estar en Perú, pero no puedo ir y empieza a cantar el tema: “Tú estás aquí”…dice parte de la letra: “Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estas aquí, aunque mis manos no puedan tocarte tu rostro Señor, sé que estás aquí…”. Nos despedimos de Milagritos sabiendo que seguiremos pendientes de su crecimiento en el canto y la música. (D.López)

…………………………….