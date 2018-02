Gobernador Fernando Meléndez:

Más de 82 pacientes al día que antes tenían que viajar a Lima ahora son atendidos en la moderna Unidad de Hemodiálisis.

“Hay más pacientes por atender, por eso implementaremos un cuarto turno para dar oportunidad a más loretanos”, anuncia gobernador.

Hace unos tres años atrás, los pacientes con insuficiencias renales sumaban a su grave dolencia el vía crucis de viajar hasta Lima o hasta Arequipa para recibir una atención de hemodiálisis. Era un gran sufrimiento para el paciente y también para su familia que, además de las penurias económicas, del alejamiento familiar, de la difícil tarea de conseguir ayuda, tenían que realizar rigurosos trámites para ser trasladados hasta dichas ciudades.

Esa situación empezó a cambiar en enero del año 2016, cuando el Gobierno Regional de Loreto presidido por Fernando Meléndez implementó y puso en servicio la moderna Unidad de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Loreto. Hasta entonces, los pacientes del SIS y los no asegurados no tenían este servicio vital en una ciudad que supera el medio millón de habitantes y en una región tan grande como Loreto.

Actualmente, esta Unidad tiene 17 equipos de hemodiálisis en una sala cómoda, amplia y segura para brindar atención especializada a cientos de pacientes loretanos que tienen la esperanza de obtener un tratamiento que elimine las toxinas dispersas en su sangre y mejore su calidad de vida.

Sin embargo, a pesar de la atención en tres turnos, de lunes a sábado, desde las 7 am hasta las 5 pm, quedan todavía pacientes que requieren del servicio, por eso es que el gobernador Meléndez ha anunciado la creación de un cuarto turno, es decir, que vaya más de allá de las siete de la noche. No se atiende domingo, porque es el día señalado para el mantenimiento de las máquinas.

“El pueblo debe saber que fue mi gobierno, a pesar de no contar con el canon petrolero, el que implementó el moderno servicio de hemodiálisis con los que actualmente contamos en el Hospital Regional de Loreto, un servicio que desde el inicio de sus operaciones en enero de 2016 ha atendido más de 25 mil pacientes, según las estadísticas que tenemos”, dijo el gobernador Meléndez.

Añadió que “quedando todavía un segmento de 12-13 pacientes por atender, implementaremos un cuarto turno de este servicio, para que nuestros hermanos loretanos que sufren de este mal y su familia que le acompaña a sobrellevar su dolencia, tengan la calidez y la calidad del trato que se merecen”.