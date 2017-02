Silvia Barbarán, Lazos de vida

Ayer se celebró el “Día mundial del condón” y en la Plaza Sargento Lores, diversas organizaciones y asociaciones tuvieron una campaña relámpago consistente en pruebas inmediatas, consejería así como educación sexual. Silvia Barbarán de Lazos de Vida, nos explica.

“Se hizo esta sensibilización para el uso adecuado del condón, lo cual es principal, para así evitar consecuencias posteriores, hemos realizado pruebas rápidas de VIH y también de Sífilis, a quienes les hemos dados sus diagnósticos a tiempo de generar más infecciones de transmisión sexual”.

En esta oportunidad estuvieron varias organizaciones como Selva Amazónica, las trabajadoras sexuales “Sarita Colonia”, “Lazos de vida”, quienes tuvieron bastante aceptación.

“Estamos haciendo campañas en diferentes zonas y buscamos realizar la mayor cantidad de tamizaje que es para detectar si están infectados o no”.

(LR) ¿Cómo va con el tema de los índices en comparación con el año pasado?

En cada campaña que realizamos que son 8 campañas mensuales, estamos teniendo un resultado de entre 9 a 10 mensuales, nosotros como organización “Lazos de vida”, sin contar los resultados de otras organizaciones e instituciones, así como las postas, los hospitales. Estamos trabajando con esta fundación HF que nos da todos los materiales para poder realizar las actividades.

(LR) ¿Realizaría alguna exhortación a la población?

A los jóvenes, los que no iniciaron su relación sexual que se demoren un poco más y para los que iniciaron, pues recomendarles el uso del condón. Mientras tanto, a los padres de familia hablar sobre el tema, esto ya no debe ser oculto para no seguir lamentándonos. (MIPR)