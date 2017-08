Niño murió en brazos de su madre

Era el último de los Zamora, el más engreído y quien acompañaba a sus padres a todas partes. Pero lamentablemente este niño de tres años murió en los brazos de su madre, cuando intentaban llegar al hospital desde el centro poblado de Ninarumi por la carretera Zungarococha en el distrito de San Juan Bautista.

Según los padres del menor, al ver a su hijo grave llamaron a la base del serenazgo de San Juan y a la policía para que les ayuden a trasladar al menor a un centro de salud cercano, pero nunca llegaron.

La tarde del último miércoles el menor de tres años había caído enfermo, tenía fiebre y cólicos, sin embargo fue en la madrugada del jueves cuando el menor empieza a ponerse grave y a complicarse la respiración.

Fue allí que los padres solicitaron ayuda a las autoridades para sacar a su hijo desde este lugar, pero no lo lograron. Al ver que la ayuda no llegaba, los progenitores empezaron a caminar por la carretera en medio de la oscuridad, la madre tomó a su hijo en sus brazos tratando de buscar algún vehículo que les ayude a trasladar al menor hasta un centro de salud cercano, pero cuando estaban cerca del caserío “Puerto Almendras”, lejos de la salida a la carretera Iquitos-Nauta, el menor murió en brazos de su mamá.

Los destrozados padres no pudieron hacer más que retornar al pueblo con el cuerpo del niño sin vida, ahora lo único que piden es ayuda para poder comprarle un ataúd y brindarle un digno entierro, que viene siendo velado en la iglesia “Tiempo de Restauración”, ubicado en el comité I del centro poblado Ninarumi.

(C. Ampuero)