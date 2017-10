Porque le hicieron regresar a su casa tras escaparse por varios días

Una menor de 14 años intentó acuchillar a sus padres luego de una discusión con sus progenitores quienes fueron identificados como, Rosa CH.T. (49) y Juan P.N.I de 54 años de edad, el comportamiento de la joven cambió, según sus familiares, después que habría sido víctima de abuso sexual por parte de un sujeto.

“A pesar que hablamos con ella, no nos hace caso, está bien rebelde, todo ello a raíz que nuestra hija fue víctima de abuso sexual por un sujeto, ella ha pasado o sigue pasando por un momento bien difícil a su corta edad, necesitamos ayuda profesional nosotros no podemos pagar un psicólogo, por eso es que estamos solicitando la ayuda de las autoridades, mi hija está mal y cree que todos estamos en contra de ella y no es así ”, señalaron sus padres.

Según contaron sus familiares, la adolescente, estaba fuera de su casa desde el pasado lunes y la noche del último jueves fue encontrada por sus padres y profesores detrás de la plaza Múnich por inmediaciones de la calle Putumayo quien fue llevada a su casa a la fuerza y al llegar a su vivienda situada en el pasaje Simón Bolívar intentó acuchillar a sus padres.

“Creo que no le gustó que la hayamos encontrado, pero a su edad ella no se puede escapar así por así de la casa, por eso es que estamos pidiendo apoyo para mi hija, ella aún tiene esos problemas psicológicos”, dijo la madre. (C. Ampuero)