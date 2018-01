Tía y policía la buscan por todo Iquitos

Hasta las instancias policiales llegó la señora Jessica Marapara Salinas (39), para denunciar que su sobrina Fernanda Marapara Pizango, de 11 años de edad, se encuentra como no habida desde hace una semana.

La deponente indicó a las autoridades que el 27 de diciembre a la 1 de la tarde aproximadamente, la menor salió de su domicilio ubicado en calle Maynas N° 19 La Pradera, distrito de Iquitos, en compañía de su mamá quien fue a recogerla para llevarla a visitar a su abuela que se encuentra hospitalizada.

Desde ese momento, no la volvieron a ver. Cabe indicar, que la menor vivía con su abuelita en la bajada de Belén, pero como es anciana y está mal de salud no puede velar por ella, además que su papá se encuentra internado en el penal y su mamá al parecer se dedica al alcohol.

Es por ese motivo que su tía trata de cuidarla porque su sobrina se encontraría en abandono moral y material. También, se conoció que estaría saliendo con una persona mayor de edad que la estaría incitando a la fuga.

Cualquier información sobre el paradero de Fernanda Marapara Pizango, avisar de manera inmediata en el Departamento de Trata de Personas y Personas Desaparecidas de la Divincri, sito en calle Fitzcarrald 158.

(Gonzalo López)