En Asamblea Macroregional de la Federación Médica Peruana

“Acá comenzamos nuestra lucha para la nueva escala salarial”, dijo presidente nacional

Si no hay solución, médicos irán a una huelga nacional indefinida.

El fin de semana, se llevó a cabo en Iquitos la Asamblea Macroregional de la Federación Médica Peruana con la presencia de su presidente nacional, doctor Godofredo Talavera Chávez. La actividad se desarrolló en el auditorio del Colegio Médico y contó con la presencia de los representantes de los Cuerpos Médicos de los diferentes establecimientos de salud de la región.

El objetivo de la reunión fue básicamente dar a conocer las acciones que tomarán a nivel nacional para conseguir de una vez por todas el aumento salarial que ya está comprometido por el gobierno peruano pero que hasta ahora no se ejecuta. Agotarán el diálogo y si no hay solución, iniciarán una huelga indefinida.

En la reunión con los médicos loretanos y ucayalinos, el presidente de la Federación Médica Peruana dijo que hoy miércoles 03 de mayo tienen una reunión con la gente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para solicitar la destitución de la ministra Patricia Jannet García Funegra.

Los motivos para que pidan su salida inmediata son porque no les quiere recibir para dialogar frente a frente, a pesar que los médicos suspendieron el inicio de su huelga nacional indefinida debido a los huaicos ocurridos en la costa en el mes de marzo.

Además, que la ministra tampoco cumple su palabra hasta ahora en cuanto a la aprobación de la nueva escala salarial para los médicos, es decir, el aumento de sueldo. Incluso, en el MINSA les dijeron que esa propuesta ya fue entrega al Ministerio de Economía y Finanzas, pero no han mostrado ningún documento como cargo.

Otra decisión que ha tomado la Federación Médica es que a partir de este momento, ya no buscarán dialogar absolutamente nada con la ministra de Salud, sino todo será directamente a nivel del presidente PPK, la PCM y la Comisión de Salud del Congreso de la República.

Ante la Comisión de Salud del Congreso van a pedir también la censura de la ministra de Salud por el incumplimiento de los acuerdos que han tomado con ella.

En cuanto a la plataforma regional, se ha pedido que ésta sea incluida en la plataforma nacional. El punto que se reclama en Loreto es: que los médicos del MINSA perciban una bonificación por zona de menor desarrollo, igual como perciben los galenos del Seguro Social, para de esa manera se elimine la inequidad y la migración de doctores que por un mejor sueldo se van a otros países, EsSalud y clínicas privadas.

Otro punto es que restablezcan los servicios complementarios (como se recuerda fueron suspendidos en diciembre del año pasado), para que los pacientes puedan alcanzar sus citas y consultas, además para que las operaciones como hernia y vesículas ya no estén en lista de espera.

“En Iquitos es el inicio de nuestra lucha para conseguir que se cumpla los puntos de la plataforma, no vamos a claudicar. Ya no queremos conversar con la ministra, más bien estamos pidiendo su destitución. La PCM nos tendrá que escuchar y hacer caso a nuestro pedido en cuanto a nuestra escala salarial”, indicó el doctor Godofredo Talavera.

(Gonzalo López)