Continúan en pie de lucha y ya van 27 días de huelga indefinida

Entramos al octavo mes del año y el mensaje presidencial que diera PPK el 28 de julio no caló en la población, por lo menos en varios de los sectores, siendo uno de ellos Salud, donde los médicos continúan con su huelga indefinida en todo el país, incluso la están haciendo más contundente.

Ya son 27 días que están en pie de lucha y en Lima con huelga de hambre incluida. En Loreto, también continúa paralizada la atención en los consultorios de los establecimientos de salud. Para esta semana, preparan movilizaciones exigiendo soluciones claras y el cambio de la ministra Patricia García.

“La huelga en todo el país continúa por más que la ministra diga que todo marcha bien y que hay atenciones. Sí se está atendiendo, pero en emergencia y cuidados intensivos, eso nunca se ha parado. Lo que se dejó paralizado son las atenciones en servicios externos (consultorios).

Para hoy los médicos tenemos un plantón a las 7 de la mañana en las calles 09 de Diciembre con Próspero, luego a las 8:30 am. llevaremos a cabo una asamblea extraordinaria en las instalaciones del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Loreto, donde analizaremos un pre acta que mandó el ministerio de Salud, aunque de por sí es un documento que no se ajusta a la verdad. También acordaremos las actividades que haremos como parte de la huelga.

Recordemos que en Lima ya van 7 días con huelga de hambre. Este martes se realizará una asamblea nacional y nosotros estaremos presente llevando la propuesta de la región Loreto a esta medida de lucha”, indicó la doctora Diana Mattos, presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente. (Gonzalo López)