Emitieron pronunciamiento donde rechazan el acta firmada por la dirigencia nacional

Hoy hay conferencia de prensa a las 8 de la mañana.

Se mantienen firmes en su lucha y no bajarán la guardia porque consideran que hay mucho por hacer en la región Loreto como para suspender la huelga en estos momentos solo porque a Lima y otras regiones se les ocurre.

“Ahora que se suspendió la huelga nacional, vamos a poner más énfasis en la plataforma regional y por ese motivo se decidió de manera unánime que en Loreto continúe la huelga indefinida”, así resumió en horas de la tarde la doctora Diana Mattos a la decisión que tomaron en la asamblea extraordinaria que llevaron a cabo los cuerpos médicos.

Es por ese motivo que elaboraron un pronunciamiento fuerte y contundente, donde no solo indican que siguen en huelga, sino que piden la renuncia del doctor Godofredo Talavera, como presidente del Federación Médica Peruana Nacional.

“La Federación Médica Peruana Región Oriente, hace público conocimiento que en asamblea realizada el 10 de agosto del2017, con la participación de los miembros de los cuerpos médicos del hospital Regional de Loreto, hospital Apoyo Iquitos, Diresa Loreto y Asociación Nacional de Médicos Contratados de Loreto, acordando lo siguiente.

Rechazar el acta firmada por la dirigencia nacional de la FMP del día 09 de agosto porque va en contra de los acuerdos tomados en la asamblea nacional de delegados del día 01 de agosto, lamentando que no se haya respetado las reglas de la democracia interna a la hora de firmar acuerdos.

Solicitamos a la dirigencia nacional de la FMP por ética y dignidad poner sus cargos a disposición de la asamblea nacional.

La FMP Región Oriente mantendrá las medidas de lucha con su plataforma regional.

Por todo lo expuesto, la FMP Región Oriente, manifiesta que No Suspenderá la Huelga, continuará en pie de lucha hasta llegar a acuerdos con su gobierno regional, manteniendo su actitud digna y combativa hasta obtener sus justas reivindicaciones”, reza el pronunciamiento.

El documento fue firmado por la doctora Diana Mattos (presidenta FMP-RO), doctor Beder Camacho Flores (presidente Cuerpo Médico hospital Regional), Luis Valdivia Espinoza (presidente Cuerpo Médico hospital Iquitos), doctora Liana Ruiz Torres (presidenta Cuerpo Médico DL), y el doctor Juan Ramírez Arévalo (presidente ANMCO Loreto).

Para hoy a las 8 de la mañana está programada una conferencia de prensa en el auditorio del hospital Regional, donde darán a conocer la plataforma de lucha regional. (Gonzalo López)