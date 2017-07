Informaciones indican que su tía Beatriz Torres, que fue a visitarlo, habría fallecido

Humberto Gustavo Navea Torres viajaba con su familia y carro chocó con volquete.

Es de la promoción 1993 del colegio San Agustín.

Un accidente grave se registró en la tarde de ayer domingo, más allá del poblado de Piratiniga próximo al retorno de la estación Caxuxa BR-316, municipio de Bacabal, en el noroeste de Brasil. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde.

Las informaciones dan cuenta que en el vehículo, una Hilux Station Wagon 4, se encontraban seis personas de una misma familia, el médico Humberto Gustavo Navea Torres, la madre del médico, su esposa (que es brasileña), una tía y dos niñas (al parecer una de 3 años y la otra de 21 días de nacida).

Testigos relataron que el chofer de la Hilux había perdido el control del vehículo, chocando con otro vehículo mayor que venía de Santa Luzia do Tide cargada de asfalto, lo que hizo que la Hilux diera vueltas de campana, yendo a parar al otro lado de la vía. Las informaciones preliminares decían que la familia estaba viniendo de Altamira do Pará, yendo con destino a la ciudad de Fortaleza, Ceará.

Equipo de bomberos de Bacabal, un grupo de destacamento de la policía militar de la ciudad de Alto Alegre del Marañón COSAR, y una ambulancia del Samu de Bacabal estuvieron en el lugar prestando los primeros auxilios a las víctimas. Tanto las dos menores, la madre de ellos, el médico y la tía, fueron llevadas al hospital General de Peritoró.

Se dice que la señora de más edad, es decir, Beatriz Mercedes Torres Gómez, tía del médico, no resistió y murió en el lugar del accidente. Por su parte, a Gustavo Navea fue operado y están esperando el posoperatorio. También se conoció que la niña recién nacida estaría la Unidad de Cuidados Intensivos.

La familia de Gustavo Navea, que es ex alumno del colegio San Agustín promoción 1993, vive en la cuadra 11 de la calle Arica. La mamá se dedica a vender mariscos. (Gonzalo López)