Presidente de FEPIAURC, Daniel Saboya Mayanchi.

“Dice la denuncia que nosotros nos acercamos a la embarcación y disparamos, lo que es totalmente falso”

El presidente de la FEPIAURC, Daniel Saboya Mayanchi, informó que tanto él como José Fachín han recibido una notificación de la Fiscalía, donde se informaron que están siendo denunciados. “Me sorprende la denuncia de la Fiscalía contra mi persona y José Fachín”.

Manifestó: “Es que si ponemos en una balanza hay una injusticia tremenda. Uno defiende derechos legítimos que le corresponde a los pueblos y es denunciado siempre por la fiscalía, eso ya no me extraña porque en el Lote 8 también me han denunciado, pero a un señor que le asesina a su mujer no lo denuncian, ponen peros y está andando en libertad, o sea, dónde estamos”.

Acotó: “En mi federación sabemos de los hechos y lo que indica la denuncia es al inverso. Dicen que nosotros nos acercamos a la embarcación Cusco con arma de fuego, lo cual es totalmente falso, dicen que nos pusimos a disparar, total es al revés, estos señores de Cusco por querer pasar a la fuerza han disparado a unos hermanos y que uno resultó herido en su dedo, tenemos muchas fotos, video donde aceptan que han disparado.

Nosotros exhortamos a la Fiscalía a que realmente pueda hacer justicia. Nosotros queremos justicia, no injusticia. Tal vez piensan que nos van a intimidar, a hacer callar a nosotros como dirigentes que actuamos en defensa legítima de los pueblos. Nosotros estamos en esto por todos, por José, por mí. Y en Saramurillo más bien nosotros evitamos que pase cualquier tragedia y todavía nos denuncian, dónde estamos? no entiendo al Estado? a la Fiscalía, para mi es una lástima.

Nosotros explicamos a nuestros hermanos nativos, para que no apliquen la justicia indígena que tiene su jurisdicción, y la decisión del pueblo era eliminarlo, y claro como no eran indígenas, les hicimos entender que vamos mejor a entregarlos a la justicia ordinaria, y eso es que hemos hecho. Nosotros como dirigentes explicamos que tenemos que entregarlos a la Fiscalía para evalúen el caso.

Por eso nos molesta que salgan cosas así, que no son ciertas y a verdaderos criminales deben denunciarlos. Nosotros luchamos por derechos legales. Cuántos años de contaminación, cuántas muertes se han dado y eso más bien deben investigar, y no a nosotros que hemos luchado en Saramurillo, una lucha a favor de todo Loreto”, declaró.

(Diana LM.)