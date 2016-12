Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto habla sobre la huelga indefinida que se viene

Para mañana se anuncia el inicio de una huelga indefinida por parte de los trabajadores administrativos del Ministerio Público, debido a que el gobierno central no les quiere aumentar su sueldo y tampoco les quiere dar un bono único de 12 mil soles. Ante esto, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, doctor Marco Antonio Valdez, mostró su solidaridad con ellos.

“Los derechos laborales siempre son legítimos en cuanto a los reclamos por las remuneraciones, esperamos que las autoridades centrales puedan acceder y ver que efectivamente los sueldos del personal administrativo debe corresponder conforme se ha establecido de acuerdo a ley.

Igual de los fiscales provisionales porque en este caso llega un momento que un fiscal adjunto provincial gana menos que un asistente de función fiscal. Entiendo que son legítimos los pedidos que hacen los trabajadores del Ministerio Público y eso se está viendo a través de la Fiscalía de la Nación y con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Nosotros conversamos con el sindicato de trabajadores y lo que no va a parar son las fiscalías de turno, no se van a descuidar la atención al público, las fiscalías de Familia, Penales que están de turno van a trabajar normalmente aunque con personal restringido. No se va a desatender las denuncias con delitos flagrantes. Los que son de trámite regular seguramente se van a retrasar.

Yo me solidarizo con los reclamos del personal administrativo, creo que sus reclamos siempre son legítimos, eso lo hice saber al secretario del sindicato, pero no olvidemos que esto se ve a nivel nacional”, indicó Valdez Hirene. (Gonzalo López)

