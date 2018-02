Mencionó consejero regional de Datem del Marañón, Óscar Vásquez.

También se mostró mortificado respecto a que las sesiones regionales se desarrollen en horas de la noche, como ocurrió ayer.

“No entiendo por qué lo hacen así, si lo normal es hacerlas en el día. Toda sesión es pública y hay muchas personas que tendrían que estar presentes, como también la prensa que quiere enterarse del trabajo y eso es de acuerdo a Ley.

Pienso que hacerlas en horas de la noche estaría correspondiendo a intereses personales o agendas hechas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenga un consejero o de repente, del oficialismo y el mismo presidente y eso no está bien. Las sesiones deben ser en un horario normal y es una obligación de los consejeros regionales el asistir”, apuntó Vásquez.

De otro lado, dijo sentirse frustrado al no haber tenido eco los proyectos presentados. “Se siente una frustración grande ya que hemos planteado varios proyectos base para el desarrollo de la región como la interconexión eléctrica, proyectos energéticos y agrarios.

Que se impulse la agricultura de la mano con la industrialización entre otros, pero mayormente vemos proyectos de construcciones, que no están mal porque han recibido mucha ayuda del gobierno central; pero acá hay que sentar proyectos a largo plazo.

Loreto no ha solucionado su problema energético, el problema de interconexión que es algo básico para el desarrollo, tampoco tiene políticas orientadas a mejorar la producción con un mercado asegurado. No hay avances en un desarrollo sostenido. Es como si se construyera una casa sin bases, que en cualquier momento nuevamente se caerá por no tener una base sólida.

Ahora la próxima sesión será el 14 de febrero, esperamos que la hagan en el día y no en horas de la noche como nuevamente se viene escuchando. La comisión de transportes está solicitando el plan vial de interconexiones y comunicaciones. También hay que ver el tema de la Hidrovía.

Finalmente, estoy consiguiendo documentación sobre la carretera Saramiriza-Palestina, donde según los Apus, ya la empresa ha dicho que ha terminado la obra, cuando en realidad no es así. Sin embargo, todo el presupuesto ya se lo acabaron los empresarios responsables, estoy solicitando el nombre de la empresa para ahondar en el tema”, concluyó Vásquez.