Continúan operativos a fin de garantizar la tranquilidad y bienestar de los vecinos.

Con la disposición de la alcaldesa de Maynas, Arq. Adela Jiménez Mera, a través del programa “Maynas Segura”, la Gerencia de Servicios Municipales, en coordinación con la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, desarrolló el día sábado 06 de abril, un operativo inopinado que tuvo como objetivo, garantizar la tranquilidad y bienestar de los vecinos.

El operativo se realizó en horas de la noche con la participación de miembros Serenazgo de Maynas, Serenazgo de Punchana, Gerencia de Comercialización y de la PNP, en el que desarrollaron inspecciones a los bares y cantinas en la zona de Masusa, así como en la plaza Castilla y varias calles aledañas a ella. El trabajo conjunto obtuvo bueno resultados ya que se intervinieron 30 personas para control de identidad, 1 persona por violencia familiar y se notificó al billar Paño Verde, por contar con licencia de funcionamiento con enmendaduras y por carecer licencia de Defensa Civil.

Cabe resaltar que estos operativos tienen carácter disuasorio. Se busca que los delincuentes no puedan concretar sus acciones y por otro lado controlar que personas que estén consumiendo licor, no tomen las calles y plazas para ocasionar desorden, evitando de esta forma, malestar en los vecinos. Asimismo, se exhortó a representantes de Multicine Iquitos, a no cerrar la puerta de emergencia cuando aun hay espectadores dentro, a fin de estar prevenidos ante cualquier situación de riesgo.