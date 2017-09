Predio está ubicado en el km 4.5 de la carretera Santo Tomás

Se enfrentaron con la policía. Un grupo de invasores provistos con machetes, bombas molotov, armas de fuego artesanales y cascajos protagonizaron un enfrentamiento con los miembros del orden para impedir que sean desalojados de un terreno que vienen ocupando desde hace cuatro meses.

Los agentes tuvieron que usar armas no letales como gases lacrimógenos y perdigones para disuadir a la turba de matones, quienes bloquearon el ingreso a los terrenos con quema de llantas y árboles caídos.

Algunos policías tuvieron que pasar por charcos de agua e incluso uno de ellos se cayó al momento de la incursión.

Tras más de media hora de enfrentamiento, finalmente los invasores se replegaron y abandonaron el lugar.

Las pequeñas casas improvisadas por los ocupantes fueron quemadas por un grupo de personas a quienes los dueños del terreno contrataron para realizar el lanzamiento.

El desalojo ocurrió en el km 4.5 de la carretera Santo Tomás en el distrito de San Juan Bautista en el departamento de Loreto ayer en horas de la mañana.

Por su parte, las más de 200 familias que se encontraban posesionadas de estos terrenos, indicaron que no se moverán del lugar y lucharán hasta las últimas consecuencias. En el lugar se hizo presente también una de las dueñas de este fundo, quien señaló que tiene todos los documentos en regla. Que son más de tres dueños que han estado trabajando en este fundo, en temas de ganados y agricultura.

Manifestó además que no está para negociar ni un lote de su propiedad con estas personas que se han posesionado violentamente de su terreno y que han causado zozobra a una parte de los vecinos de este sector con armas de fuego hechiza y bombas caseras. (C. Ampuero)