Expresó Prof. José Manuyama, agregando que eso sería un absurdo.

Colegios parroquiales paralizan hoy día.

Al maestro se le pudo entrevistar luego de haber escutchado las declaraciones de la ministra de Educación en un medio de comunicación de alcance nacional, donde se mostró “brava” en torno a los docentes que siguen en huelga.

“La actitud de la ministra es la actitud de una autoridad brava, amenazante y lo hace como si fuera nuestra enemiga y la ministra de educación más bien debe ser la líder, la que encabeza el movimiento del cambio educativo y ese cambio no puede darse sin el maestro y con esa actitud no se puede esperar que la huelga acabe.

Lo que quiere el maestro es ser escuchado, que el gobierno tenga una política de mejora salarial para el docente y no darnos por puchitos 100 o 200 soles que no cubre la canasta básica familiar”, refirió.

¿Se habla de despidos, de descuentos, seguirán en huelga?

-No es la primera vez que se nos amenaza o tratan de amilanarnos. La protesta seguirá hasta ser escuchados. No creemos que vayan a botar a los maestros por estar exigiendo sus derechos.

¿Han identificado a gente de Conare, Movadef que incluso han estado en el penal?

-Entre miles de maestros han estado 3 o 5 infiltrados, eso no disminuye en nada el valor o la justeza de la protesta magisterial. Tienen que escuchar las demandas de los maestros que tienen varias décadas de postergación.

La buena noticia es que los colegios parroquiales que cuentan con maestros pagados por el Estado se están sumando a la protesta y eso denota un gran sentido de solidaridad y consecuencia para con el magisterio en lucha. Más maestros se suman a la huelga en Loreto y por eso no van a decir que seamos senderistas, sería un absurdo.