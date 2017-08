Trascendió anoche desde Lima.

Adelantar para noviembre el aumento de 2 mil soles para nombrados y contratados con jornada de 30 horas.

Luego de un intenso debate entre la dirigencia del magisterio que dirige la huelga indefinida y autoridades del Ministerio de Educación encabezado por la ministra de Educación Marilú Martens, pese a que no se logró firmar el acta de acuerdos, el Minedu los implementará.

“Tenemos grandes brechas que cubrir y en eso el MINEDU está trabajando. Quiero agradecer a los parlamentarios que participaron como intermediarios, Vicente Zeballos, Wilbert Rozas, Jorge Del Castillo, Edmundo del Águila, Tania Pariona, César Villanueva. Hoy nos han demostrado una verdadera actitud democrática”, señaló Martens.

“Los intereses del país siempre deben estar por encima de los intereses particulares. Todos queremos la mejor educación. Valoramos a nuestros docentes y sabemos que merecen mejoras. Implementaremos concretas que han nacido producto del proceso de diálogo con las diferentes representaciones. Estos principales avances son:

• Adelantar para noviembre el aumento de 2 mil soles para nombrados y contratados con jornada de 30 horas.

• Presentar al MEF un estudio técnico para alcanzar un piso salarial de 1 UIT para el 2021.

• Disponer 200 milllones para el 2018 pagar la deuda social del sector educación de manera priorizada.

• Otorgar desde setiembre beneficios por subsidio, luto y sepelio.

• A partir del 2018 los que tengan encargaturas recibirán asignación por escala adicional

• Presentaremos un proyecto de ley para permitir la jubilación anticipada para los profesores nombrados a partir de los 55 años de edad.

• Gestionaremos ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que se amplíe el Qalia Warma para estudiantes que estén en quintiles uno y dos de pobreza.

• Minedu se compromete a lograr incrementar el 6% del PBI para el sector.

• Generar mesas técnicas regionales.

• Evaluaciones de desempeño docente; este año se evaluarán a 5,600 profesores de educación inicial indicándose los criterios a ser aplicados y permitir el conocimiento de la metodología, no será prueba escrita.

La Ley de Reforma Magisterial es parte de la política de Estado, quienes son y deben seguir siendo el centro de todos nuestros esfuerzos. Hay miles de niños y niñas. Solo podrá fortalecerse. Esta es una lucha por la educación, los resultados no serán inmediatos pero necesitamos que todos los peruanos estén del mismo lado. Hemos logrado grandes avances a noviembre para todos nuestros docentes, de modo que ninguno gane menos de dos mil soles.

Maestros hoy les toca demostrar su verdadera vocación, regresen a sus escuelas, esos millones de estudiantes los están esperando, el Minedu está empeñado en mejorar la calidad educativa, regresen a las escuelas. Las huelgas siempre fueron improcedentes y algunas regiones ya están haciendo los descuentos que se deben aplicar por ley.

Hay dirigentes que no eran transparentes y tenían otros intereses. Hoy hacemos esta declaración independientemente que quieran o no firmar. Estamos en una carrera meritocrática. Ninguno irá a la evaluación este año sin capacidad previa. Hay docentes incluso que ya quieren pasar por la evaluación”, expresó virtualmente. (Diana LM.)