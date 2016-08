Marino ebrio que fue asaltado el 2015 en Iquitos mató a dos personas en Lima

Sujeto manejaba su auto en estado de etílico

Al parecer no aprendió la lección. Una vez más el OM2 Roy Edmundo Zenozain Huayaney (35) hizo noticia, esta vez a nivel nacional. El hombre en completo estado de ebriedad mató a dos personas en la ciudad de Lima mientras manejaba su auto.

ASESINO DEL VOLANTE. Las víctimas fueron un hombre y su pequeño hijo de cinco años quienes fallecieron tras ser atropellados en la avenida Néstor Gambeta en el Callao. Ellos salían de comer un chifa, pero un auto los embistió empujándolos veinte metros.

Ronald Ávila Jacobe (27) se golpeó la cabeza con el parabrisas del auto por lo que falleció en el acto. Su esposa Lourdes Julca Dávila (27) e hijo fueron trasladado al hospital San José, lamentablemente el pequeño perdió la vida, mientras que la madre quedó herida.

A pocos metros del cuerpo de Ávila Jacobe estaba uno de los zapatitos de su pequeño, al otro lado el taper de comida que iban a llevar a casa.

BORRACHO. Según los testigos, el conductor del auto D5D-188 identificado como Roy Edmundo Zenozain Huayaney, estaba en estado de ebriedad.

«No se podía parar. Se reía de todo. Decía ‘Yo lo maté, ¿qué me van hacer? dijo un testigo tras el accidente en el Callao. El marino fue llevado a la delegación policial para las diligencias de ley. El dosaje etílico cualitativo arrojó positivo.

YA TENIA ANTECEDENTES

LE ASALTARON. En setiembre del 2015, esta misma persona había sido protagonista de las páginas policiales de la ciudad. Cuando también, en estado de ebriedad fue víctima de asalto. Unos sujetos le habían robado su propia arma y con la misma le dispararon dejándole herido.

Esa madrugada cinco sujetos quienes le cerraron el pase al motocarro donde se trasladaba y le quitaron su arma de reglamento, minutos después de haber salido de las instalaciones de la discoteca «Osiris».

BORRACHO. Los delincuentes aprovecharon que el marino se encontraba en aparente estado de ebriedad para cometer el delito. Se subieron a un motocarro y le siguieron varias cuadras hasta que llegaron al cruce de las calles Independencia con Trujillo en Punchana, en donde arrebataron su pistola calibre 38 al militar. (C. Ampuero)