Se ofertaron 547 becas, 59 se quedaron en Perú, 2 fueron asignadas previa evaluación a investigadoras de Iquitos.

María Zadith Casuso Wong, egresada de la Universidad Científica del Perú (UCP), fue una de las becarias loretanas que viajaron a Costa Rica para desarrollar proyectos de investigación, financiado por el “Fondo de Ciencias y Tecnología” (FONDECYT del CONCYTEC).

El objetivo de este viaje fue desarrollar estudios sobre los “Haematococcus Pluvialis”, una especie de alga verde de agua dulce conocida por su alto contenido de “Astaxantina”, un carotenoide antioxidante más potente que la vitamina C, el beta-caroteno y la vitamina E, combate el estrés oxidativo y es beneficioso para la vista y salud celular.

María es egresada de la carrera profesional de Ecología de la UCP y desarrollo junto a un grupo de investigadores proyectos en el laboratorio de biotecnología de su alma mater, la misma que le permitió dar el salto a Costa Rica. “Mucho de los conocimientos obtenidos en la universidad fueron de gran ayuda para obtener la meta trazada. Agradezco a los profesores que me formaron en esta carrera y también a quienes me guiaron en las diferentes etapas de mi novel carrera”, señaló.

“Fue un gran reto trabajar con profesionales investigadores de distintas partes del mundo, nunca me sentí menos, siempre mantuve la mente positiva y fresca para lograr obtener los resultados esperados”, puntualizó.

María Casuso Wong, continúa sus trabajos de investigación en el laboratorio de biotecnología de la UCP, desarrollando otros proyectos, ya que logró traer desde Costa Rica una pequeña muestra de la cepa trabajada: “Haematococcus Pluvialis”, fiel testigo del triunfo conseguido fuera de nuestro país.