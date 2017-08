Hampones se llevaron cerca de 4 mil soles

Con arma de fuego en mano dos avezados delincuentes irrumpieron la sala de internet y de video juegos “Killer” ubicada en la cuadra tres de la calle Nanay en el distrito de Iquitos y se llevaron cerca de 4 mil soles.

Al parecer, los asaltantes sabían la cantidad de dinero que tenía en su poder Carolina Flores de 23 años de edad, trabajadora de este negocio. Según fuentes policiales los delincuentes se habrían hecho pasar como clientes.

Cuando estaban dentro de la cabina de internet notaron que dentro del lugar había tres personas, incluida la administradora del negocio, las otras dos eran personas de la tercera edad que estaban sacando copia.

A los hampones no les importó nada de eso y encañonaron a la joven con un revólver, le insultaron, uno de ellos redujo a las personas adultas, mientras que el otro delincuente se metió por el mostrador y le exigió a la trabajadora que le entregase la fuerte suma de dinero.

Tras cometer el ilícito penal, los asaltantes se dieron a la fuga con dirección de norte a sur a bordo de una motocicleta de alto cilindraje. Uno de ellos vestía un polo color blanco con jean azul y casco negro, mientras que su cómplice un polo rojo con pantalón jean negro con casco de color blanco.

Al parecer, los delincuentes sabían que todos sus movimientos estaban siendo grabados, por lo que decidieron no sacarse el casco de seguridad que les cubría todo el rostro. Minutos después llegó personal policial de los “Halcones” quienes montaron un operativo “cerco 2017” y fueron tras la búsqueda de los maleantes, pero con resultado negativo.

La policía ya tiene en su poder los videos que registraron el asalto y solo sería cuestión de horas de dar con el paradero de cada uno de ellos. (C. Ampuero)