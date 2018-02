Hecho ocurrió cuando bajaban de una camioneta para ingresar al Banco de la Nación

Nuevamente el caos y la zozobra se apoderaron de unos empresarios del rubro de la construcción civil, quienes fueron víctimas de asalto a mano armada.

El hecho ocurrió a pocos metros de llegar al Banco de la Nación en el distrito de San Juan Bautista.

Dos “marcas” con pistola en mano que se transportaban a bordo de una motocicleta marca Honda modelo Wave, esperaron que Marisela Dávila Sangama (30), bajara de la camioneta para dirigirse hasta la entidad financiera y hacer el depósito de 31,800 soles.

Fue ahí que uno de los asaltantes saca la pistola encañona a su víctima a la altura de la sien, exigiéndole que le entregue la mochila donde llevaba el dinero en efectivo. La mujer trató de resistirse al asalto, pero un ingeniero que la acompañaba y es propietario de una constructora, le dio órdenes para que ceda al atraco y deje que los hampones se lleven el botín.

Entre tanto, Miguel Dávila, padre de la víctima y policía en retiro, dijo que hasta el momento su hija no sale de la crisis nerviosa que le tocó vivir el jueves último en horas de la tarde. El hombre sostuvo que antes del asalto, el dueño de la constructora junto a su hija habían retirado dinero del banco continental ubicado en la calle Sargento Lores y luego se dirigieron hacia el Banco de la Nación en el distrito de San Juan, donde iban a hacer el depósito respectivo, el resto ya es historia conocida.

Es importante resaltar que hace unas semanas, una pareja de arquitectos también se salvaron de ser asaltados e incluso acribillados por una banda de marcas, quienes intentaron apoderarse de la suma de 250,000 soles. Los hampones no lograron su objetivo y dispararon a matar contra la camioneta en donde se iban las víctimas.

Estas personas vienen solicitando a las autoridades que pongan cartas en el asunto y den la seguridad del caso, además que se redoble la presencia de efectivos policiales en los bancos y lugares financieros donde hay cantidad de movimiento de dinero. (C. Ampuero)