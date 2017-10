Le propinó un puño en la cara que dejó con el pómulo roto.

No tiene perdón. Un hombre de 33 años de edad no tuvo piedad de su conviviente ni de su madre y les propinó varios golpes de puños y patadas. La más perjudicada fue su progenitora quien resultó con el pómulo roto tras intentar defender a su nuera de su hijo agresor.

El sujeto fue identificado como Carlos Miguel Mananita Parana, quien llegó a su domicilio en aparente estado de ebriedad luego de haber estado con un grupo de sus amigos en un bar del distrito de San Juan Bautista.

A decir de los serenos de este distrito, el iracundo hombre se molestó porque no le quisieron dar dinero para que siga libando licor. La primera que fue víctima de agresión por parte de este energúmeno fue su mujer, quien recibió una patada en el vientre.

Fue ahí que Rosa Alia Paraná Mashapana de 58 años de edad, madre del agresor, al ver que su nuera era agredida por su hijo, salió en defensa de ella. Esto no fue del agrado del agresor quien sin pensarlo dos veces ni medir consecuencia alguna, le propinó un puñetazo en el rostro dejándole un corte a la altura del pómulo.

Las mujeres pidieron auxilio a sus vecinos quienes llamaron a los serenos de San Juan, quienes llegaron hasta la calle Arenales Nº 33 ubicado en el asentamiento humano “Bella Luz” para intervenir al mal hijo.

Carlos Miguel al notar la presencia de los serenos trató de darse a la fuga, pero fue reducido por los agentes. El agresor se tiró al suelo para evitar que sea intervenido, pero finalmente fue reducido por los serenos de San Juan quienes le trasladaron a la Comisaría 09 de Octubre en donde fue denunciado por su madre por violencia familiar.

Según algunos vecinos del sector, señalaron que no es la primera vez que este sujeto agrede a su madre, por lo que pidieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto antes que pase algo peor. (C. Ampuero)