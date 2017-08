Como parte de las acciones de lucha de la huelga nacional indefinida

Cientos de profesores de varios colegios de Iquitos se concentraron en la plaza 28 de Julio ayer por la mañana, para de allí movilizarse hasta la sede del Consejo Regional de Loreto, donde entregaron su pliego de reclamos.

En todo momento los docentes de estas instituciones educativas fueron custodiados por personal policial antimotines para evitar cualquier disturbio.

Como se sabe, los docentes vienen exigiendo la construcción de la casa del maestro rural.

Ser capacitados en el mes de marzo y no en temporada de las clases escolares. Pago de la deuda social. Aumento a jubilados y aumento por ruralidad y alfabetización en la zona rural, entre otros.

Entre tanto el profesor Alberto Angulo, dirigente de los docentes manifestó que no claudicarán en su lucha ya que hasta el momento el gobierno no hace nada para solucionar este problema. Para los próximos días tienen planeado realizar más acciones de lucha.

Por su parte, el profesor Julio Vidurrizaga dijo en su cuenta de Facebook que, “En Maynas-Loreto hemos decido plegarnos a la huelga nacional indefinida haciendo caso al llamado de la Base CNI y de la Asociación de Directores de Loreto y el comité de Lucha, más de 40 bases de la ciudad de Iquitos nos plegamos a la medida de protesta en defensa de nuestros derechos muy a pesar que el traidor César Coral y cía, trataron de amedrentar al magisterio con sus cobardes y traidoras declaraciones en los medios de comunicación. Saludamos el respaldo que hemos recibido por parte de la dirigencia del SUTE LORETO en favor de las justas demandas del magisterio y no haciendo caso a consignas políticas traidoras pro gobiernistas e implementadoras de la actual política educativa”.

(C. Ampuero)