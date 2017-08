Aseguran que huelga indefinida en Iquitos seguirá

Se encadenaron y se desangraron en la plaza 28 de Julio. Un grupo de maestros de Iquitos radicalizaron su medida de lucha y optaron por tomar esta drástica decisión como medida de protesta el día de ayer

Cómo ya es costumbre en toda esta huelga indefinida, los profesores se concentraron en dicho lugar, luego dos maestras se encadenaron mientras que otros profesores se cortaron los brazos, uno de ellos sufrió una descompensación y tuvo que ser auxiliado por personal médico del SAMU.

Los profesores indicaron que no claudicarán en su lucha a pesar de la amenaza de despidos y descuentos por parte del gobierno central.

Una bandera de PPK fue quemada por uno de los profesores protestantes.

Los docentes de Iquitos aseguraron que la huelga continúa a pesar que ayer varios alumnos asistieron a las instituciones educativas.

“No vamos a claudicar en esta medida, en esta oportunidad algunos colegas optaron por desangrarse como medida de protesta radical ya que no hay respuesta del gobierno a solucionar nuestras demandas, la verdad que si ahora retrocedemos, nunca más vamos a tener lo que estamos exigiendo, es ahora o nunca. El gobierno está metiendo presión, miedo e incertidumbre para que los maestros vayan a los colegios, desde acá queremos decirles que no hagan caso al gobierno central, esto es una mano de ahogado del PPK, por eso es que no vamos a claudicar”, dijo un dirigente de los maestros.

Los profesores indicaron que seguirán en esta lucha hasta que sus demandas sean escuchadas.

(C. Ampuero)